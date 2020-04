Calano le esecuzioni nel mondo - Amnesty International

Per Amnesty International «la domanda non è se la pena di morte verrà abolita nel mondo, ma quando». Le esecuzioni calano - 690 nel 2018, 654 l'anno scorso, il 5% in meno - e i Paesi che non uccidono detenuti sono la stragrande maggioranza. Quelli che l'hanno abolita dai loro ordinamento per tutti i reati sono 106, altri 142 l'hanno abolita di fatto, mentre a far lavorare il boia sono rimasti solo in 20. Progressi continuano a registrarsi in numerosi paesi dell'Africa subsahariana, segnali positivi anche dagli Stati Uniti e dal Giappone. Chi continua spesso lo fa in segreto, consapevole dell'indifendibilità della pena capitale. Drammatica la situazione in Arabia Saudita, Iraq, Sud Sudan e Yemen, che hanno fatto registrare un’impennata nelle esecuzioni. Gli omicidi di Stato sono usati spesso come strumento di repressione politica, come in Iran e Cina.

Nel 2019 dunque nel mondo è stata registrata una diminuzione generale nelle esecuzioni, rivela Amnesty International nel suo rapporto globale sulla pena di morte nel mondo pubblicato stanotte in tutto il mondo. L’associazione registra però il numero più alto di esecuzioni in un solo anno in Arabia Saudita: 184. In Iraq esecuzioni raddoppiate e l’Iran viene subito dopo la Cina, dove il numero di esecuzioni resta un segreto di stato. La tendenza globale vede una diminuzione delle esecuzioni per il quarto anno consecutivo.

Esecuzioni al minimo da 10 anni - Amnesty International