Il leader ungherese Orbán. Il suo partito è stato sospeso dal Ppe

Il Partito popolare europeo (Ppe), gruppo dell'Europarlamento che raccoglie destra e centro-destra europei, ha deciso di sospendere il partito del premier ungherese Viktor Orbán, Fidesz. La decisione è stata presa ad ampia maggioranza, con 190 voti a favore e tre contrari, nel corso di un'assemblea politica del Ppe a Bruxelles.

"Fidedz sarà sospeso con effetto immediato e fino a ulteriori comunicazioni a seguito del voto di oggi dei membri del Ppe", ha comunicato su Twitter il presidente del Partito popolare europeo, Joseph Daul, precisando che la sospensione implica "la non partecipazione a nessuna riunione del partito, nessun diritto di voto e nessun diritto di proporre candidati per gli incarichi". Tre probiviri monitoreranno il comportamento e le prese di posizione di Fidesz e riferiranno alla presidenza dell'eurogruppo.

"È stata una discussione difficile, ma c'era la necessità di farlo e lo abbiamo fatto in modo democratico e trasparente - ha detto Manfred Weber, capogruppo del Ppe -. I fatti e la azioni sono importanti per ricostruire la fiducia ed è per questo che è stato deciso di creare un comitato che controllerà Fidesz".

"Il dibattito di oggi all'interno del Ppe è stato molto interessante, animato, di tre ore e abbiamo deciso di optare per un compromesso", ha affermato il premier ungherese Viktor Orbán dopo la decisione dell'assemblea politica del Ppe che ha deciso per la sospensione di Fidesz.