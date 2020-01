Vaccinazione di bimbi contro la polio nella zona della capitale Islamabad - Ansa

Due operatrici impegnate in una campagna per vaccinare i bambini dalla poliomielite sono state uccise a colpi d'arma da fuoco in Pakistan. L'agguato, secondo quanto reso noto dalla polizia, è avvenuto nella provincia nord-occidentale Khyber Pakhtunkhwa. Uomini armati si sono avvicinati alle due donne e hanno aperto il fuoco. Una delle operatrici è morta all'istante, mentre l'altra è deceduta in ospedale.

I talebani del Pakistan hanno preso di mira in passato molti operatori impegnati nella vaccinazione, specialmente donne. Dal 2012 sono stati 94 i lavoratori morti negli agguati.