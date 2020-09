L'installazione di un globo terrestre in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente - Archivio Fotogramma

L'Onu lancia un nuovo allarme sulle condizioni dell'ambiente e lo fa attraverso le parole del suo segretario generale, Antonio Guterres, in occasione della presentazione del rapporto United in Science 2020. "Le economie hanno rallentato a causa del coronavirus, ma il riscaldamento del nostro pianeta non si è fermato", ha detto Guterres. "Le concentrazioni di gas serra hanno aggiunto nuovi massimi record nel 2020", ha aggiunto. Il segretario generale ha poi posto l'accento sul fatto che, come dimostrato anche dal dossier, "i lockdown a breve termine non sostituiscono l'azione per il clima di cui abbiamo bisogno per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi".



Il rapporto, inoltre, sottolinea come "ci sia una possibilità significativa e crescente di raggiungere temporaneamente la soglia di 1,5 gradi nei prossimi cinque anni". "Non c'è tempo da perdere se vogliamo rallentare la tendenza e limitare l'aumento della temperatura fino a quella soglia", ha detto Guterres ribadendo come le azioni legate al clima siano l'unico modo per garantire a tutte le generazioni, presenti e future, un pianeta vivibile.



"Che si tratti di affrontare una pandemia o la crisi climatica, è chiaro che abbiamo bisogno di scienza, solidarietà e soluzioni decisive - ha continuato - Abbiamo una scelta, l'ordinaria amministrazione, che porta a ulteriori calamità, oppure utilizzare la ripresa dal Covid per avere una reale opportunità di avviare il mondo su un percorso sostenibile", ha concluso Guterres.