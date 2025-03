La sottostazione elettrica danneggiata dall'incendio - Ansa

Resterà chiuso tutto il giorno l’aeroporto londinese di Heathrow a causa della interruzione di corrente causata da un grave incendio in una sottostazione elettrica nelle vicinanze. «Prevediamo notevoli disagi nei prossimi giorni e i passeggeri non devono recarsi in aeroporto in nessuna circostanza» hanno fatto sapere dallo scalo. Alla base della decisione, come detto, le fiamme divampate in una struttura vicina con conseguente interruzione di energia elettrica. «Forniremo un aggiornamento quando avremo maggiori informazioni sulla ripresa delle operazioni – spiega la società che gestisce l’aeroporto -. Sappiamo che questo creerà disagi ai passeggeri e vogliamo assicurare loro che stiamo lavorando duramente per risolvere la situazione», ha aggiunto un portavoce dell'aeroporto, citato dal The Guardian. Il guasto ha distrutto una centrale elettrica nella zona ovest di Londra, interrompendo l'erogazione di energia elettrica a più di 16.000 abitazioni della zona. I vigili del fuoco hanno riferito che 70 membri delle loro forze sono stati inviati su 10 camion per domare l'incendio. Sarebbero 29 le persone tratte in salvo.

Heathrow costituisce l’aeroporto più trafficato d'Europa: l'anno scorso ha registrato un numero record di viaggiatori con quasi 84 milioni di persone transitate, un terzo dall'Ue, tre milioni in più rispetto al precedente massimo del 2019, un anno prima che scoppiasse la pandemia. Numeri notevoli che superano i circa 70 milioni dell'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle lo scorso anno, quasi 67 milioni allo Schiphol di Amsterdam e circa 66 milioni che sono entrati nell'hub principale di Madrid. Dopo aver registrato lo scorso anno il dicembre più trafficato, con oltre sette milioni di passeggeri, Heathrow prevede un nuovo massimo annuale nel 2025. A livello globale, nel 2024 lo scalo londinese è stato secondo solo a Dubai per numero di voli e passeggeri. La chiusura dello scalo interesserà almeno 1.351 voli da e per Londra, secondo il sito Flightradar.