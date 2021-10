Barack Obama, a sinistra con Michelle, e Joe Biden con Jill a Ground Zero lo scorso 11 settembre - Ansa

Barack Obama sarà presente al fianco dell’attuale presidente americano e suo ex vice, Joe Biden, alla cruciale conferenza internazionale sul clima Cop26 in programma dal 31 ottobre a Glasgow per iniziativa dell’Onu, sotto la presidenza del governo britannico di Boris Johnson e in partnership con quello italiano.

La notizia è stata confermata da un portavoce dell’ex inquilino democratico della Casa Bianca. Il portavoce ha sottolineato come Obama voglia «dare manforte a Biden e a tutti i leader impegnati in prima fila» sul fronte del consolidamento degli impegni sulla riduzione delle emissioni nocive globali che contribuiscono al cambiamento climatico.

Nell’occasione l’ex presidente «sottolineerà l’importanza dei progressi sull’attuazione degli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi» al tempo della sua leadership; ma anche l’urgenza di «una robusta azione coordinata di governi, settore privato, filantropi e società civile» per andare oltre sul cammino della battaglia contro la minaccia del surriscaldamento del pianeta.

Sul vertice di Glasgow pende peraltro il rischio del forfait di diversi leader non occidentali, in particolare di quelli di tutte le maggiori economie emergenti, nessuno dei quali ha confermato finora la propria partecipazione. In primis il presidente cinese, Xi Jinping, il cui Paese è considerato un attore decisivo su questo dossier, ma la cui assenza è data quasi per certa dai media britannici.