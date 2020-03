Il coronavirus avanza ma a Londra non è un problema - Reuters

«Dobbiamo prepararci al peggio». Il giorno dopo la dichiarazione dell'emergenza nazionale, Donald Trump si è detto preoccupato per l'epidemia di coronavirus negli Stati Uniti dove ormai i contagiati sono oltre 2.100 e i morti già 48. Secondo il direttore dell'Istituto americano per le malattie infettive, però, il picco non è stato ancora raggiunto. Per far fronte alla crisi, da lunedì nel Paese chiuderanno 46mila scuole e ventun milioni di studenti resteranno a casa fino a nuovo ordine. Dopo aver a lungo minimizzato, il capo della Casa Bianca ha deciso misure forti per sottrarsi al coro di critiche dell'opposizione democratica. E, oltre ai voli dall'Unione Europea, ha interrotto i collegamenti con la Gran Bretagna e l'Irlanda.

Allarme per il Regno Unito

Nel Regno Unito il numero di morti è raddoppiato in un giorno, raggiungendo quota ventuno, mentre i contagi sono oltre 1.100. A preoccupare Usa e Europa è la linea del governo di Boris Johnson che si limita a consigliare l'auto-isolamento alle persone con sintomi di Covid-19. Finora, Downing Street ha rifiutato restrizioni e interruzione delle attività in nome dello sviluppo di un'immunità di gregge scatenando una forte opposizione. Oltre 110mila cittadini hanno firmato una petizione di protesta contro Johnson e hanno chiesto l'adozione di chiusure a tappeto.

La Spagna adotta la linea italiana

La Spagna, invece, si è allineata all'Italia. La nazione è la seconda del Vecchio Continente, dopo l'Italia, per numero di infettati: 5.753, di cui oltre 1.500 nuovi nelle ultime 24 ore. I decessi sono 183. Il governo del socialista Pedro Sánchez ha, dunque, deciso di vietare gli spostamenti non strettamente necessari. Per due settimane, i cittadini potranno circolare per acquistare alimenti, medicine e generi di prima necessità, per recarsi al lavoro o all'ospedale. A Madrid, dopo bar e ristoranti, sono stati chiusi anche i parchi.

Anche Macron fa marcia indietro



Anche la Francia ha scelto la linea drastica e ha chiuso tutti luoghi pubblici "non indispensabili", come annunciato dal primo ministro Eduard Philippe in diretta tv. II Paese è arrivato a 4.499 casi e 91 morti, si trova in una situazione grave, secondo il governo. Il giro di vite, ha spiegato Philippe, è dovuto anche alla mancate osservanza delle indicazioni da parte di molte persone che hanno continuato a uscire. I gillet gialli addirittura sono in scesi in piazza a Parigi. L'Eliseo, però, ha deciso di non sospendere il primo turno delle elezioni comunali di domani.

Il fronte africano

Preoccupa l'estensione del contagio in Africa, con 129 casi in in diciassette Paesi del Continente, a causa della fragilità dei sistemi sanitari e della scarsità di risorse. La prima vittima è stata registrata in Sudan: si tratta di un 50enne di Khartun, ammalatosi al rientro da un viaggio negli Emirati Arabi all'inizio di marzo. In risposta, le autorità hanno bloccato i voli da otto nazioni particolarmente colpite, tra cui l'Italia. Primo caso in Etiopia, dove è risultato positivo al coronavirus un giapponese di 48 anni, arrivato dal Burkina Faso il 4 marzo. Anche in Kenya è stato confermato il caso di una studentessa, tornata dagli Usa il 5 marzo. La giovane non ha più febbre e le autorità hanno invitato alla calma ma il loro appello non è stato ascoltato. A Nairobi, le persone hanno assaltato i supermercati e i gel igienizzanti sono ormai introvabili. Il governo ha ordinato la quarantena per chi arriva nel Paese e ha sospeso i raduni mentre le celebrazioni religiose sono al momento consentite.

La Cina in via di guarigione

La Cina si avvicina alla guarigione. Wuhan ha registrato quattro nuovi casi, il numero più basso da gennaio quando è iniziata la raccolta dei dati. Nel resto del Paese, sono stati individuati sette infettati: tutti contagi di ritorno, ovvero di persone rientrate dall'estero. Una delle preoccupazioni principali di Pechino, ora, è quella di far ripartire l'economia. Fuori dall'Hubei, le aziende hanno riniziato l'attività al 60 per cento, anche se in alcuni settori - dalle fabbriche di componenti all'high tech, il ministero dell'industria parla di una quota di ripresa maggiore del 90 per cento.

Segnali positivi arrivano anche dalla vicina Corea del Sud, dove i nuovi infettati sono stati 107, la metà rispetto all'andamento della settimana. Il dato, inoltre, è stato doppiato dai guariti: 204.