Un'ambulanza, a Londra, passa vicino a un cartello che invita a fare il test per Covid-19 in caso di sintomi sospetti - Ansa

In Europa il tasso di trasmissione di Covid-19 è "allarmante". Parola del direttore dell'ufficio Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Hans Kluge. Nelle ultime due settimane "oltre la metà dei Paesi europei hanno registrato un incremento dei casi superiore al 10%. In 7 di questi Paesi i casi sono più che raddoppiati nello stesso periodo". Dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati quasi 5 milioni di contagi (4.893.614) e 226.524 decessi.

"Anche se abbiamo visto un aumento dei casi tra i gruppi di età più avanzata, 50-64 e 65-79 anni, nella prima settimana di settembre la percentuale maggiore è ancora tra i 25-49 anni", osserva Kluge.

Di fronte a questi numeri l'Oms ribadisce l'indicazione dei 14 giorni di isolamento in caso di esposizione al coronavirus. Bocciata quindi l'opzione di ridurre la quarantena a 10 o a 7 giorni, che è la via aperta dalla Francia. Una posizione, quella dell'Oms, "basata sul periodo di incubazione e di trasmissione della malattia" e che potrebbe essere rivista "solo nel caso in cui le cose dovessero cambiare dal punto di vista scientifico".

Più casi settimanali che a marzo

In Europa è "la situazione è molto grave" ha detto Kluge. "I casi settimanali hanno ora superato quelli segnalati quando la pandemia ha raggiunto per la prima volta il picco in Europa a marzo". "In primavera e all'inizio dell'estate - ha ricordato - abbiamo potuto vedere l'impatto delle rigide misure adottate. I nostri sforzi, i nostri sacrifici, sono stati ripagati. A giugno i casi hanno toccato il minimo storico". I numeri della diffusione di Sars-CoV-2 "a settembre, però, dovrebbero servire da campanello d'allarme per tutti noi: sebbene questi numeri riflettano una migliore capacità di testing, mostrano anche tassi di trasmissione allarmanti in tutta la regione".

La Germania torna sopra quota 2.000

Nell'ultimo giorno i contagi in Germania hanno nuovamente superato quota 2mila, il dato più alto del mese e che non si raggiungeva dalla seconda metà di agosto. Secondo i dati del Robert Koch Institute, le nuove infezioni da Sars-CoV-2 sono 2.194, la cifra giornaliero più alta dal 23 aprile.

Il numero di casi attivi è di circa 20mila e ci sono stati altri tre morti, che portano il bilancio totale a 9.371. Il picco maggiore dei contagi era stato raggiunto all'inizio di aprile, con più di 6mila casi giornalieri; dopo una fase calante, dalla fine di luglio il numero è tornato ad aumentare.

La Gran Bretagna sfiora i 4.000 nuovi casi

La Gran Bretagna ieri ha segnalato quasi 4.000 nuovi contagi, portando il suo totale a circa 338.000 casi. Il bilancio ufficiale delle vittime è di oltre 41.500, il totale più alto d'Europa.

Il premier Boris Johnson, che in primavera è stato ricoverato in Terapia intensiva per Covid-19, sta considerando la possibilità di limitare l'orario di apertura dei pub e di imporre nuovi lockdown per ridurre il nuovo picco di casi. "La cosa cruciale è che non desidero imporre un nuovo lockdown che blocchi il funzionamento delle imprese" ha detto parlando con il quotidiano The Sun. Ha quindi spiegato di essere stato costretto ad adottare misure dure, tra cui la limitazione a sei del numero di persone che partecipano a un raduno, per permettere alla fine dell'anno alle famiglie di festeggiare il Natale.

Nel mondo il 14% dei contagiati sono operatori sanitari

Il 14% dei casi globali di Covid-19, ovvero 4 su 29 milioni di contagi confermati, riguardano operatori sanitari. Lo sottolinea l'Oms, che ha chiesto ai governi maggiori sforzi per proteggere questa categoria. In alcuni Paesi, la percentuale degli operatori sanitari colpiti arriva al 35%.