Alberto Livoni, cooperante italiano di 65 anni trattenuto in stato di fermo in Etiopia nei giorni scorsi giorni è stato rilasciato ed è in buone condizioni. A darne notizia è stata la stessa organizzazione di Volontariato internazionale per lo sviluppo (VIS) per cui lo stesso Livoni lavorava. - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Alberto Livoni, cooperante italiano di 65 anni trattenuto in stato di fermo in Etiopia nei giorni scorsi giorni è stato rilasciato ed è in buone condizioni. A darne notizia è stata la stessa organizzazione di Volontariato internazionale per lo sviluppo (VIS) per cui lo stesso Livoni lavorava.

Resta apprensione per i due operatori VIS locali ancora trattenuti in stato di fermo,"continuiamo a seguire la loro situazione auspicando anche per loro l'immediato rilascio" si legge ancora nella nota pubblicata dal VIS.



Venerdì, in via eccezionale come ogni giorno dal momento del suo fermo, c'era stata una visita di diplomatici italiani all'operatore umanitario emiliano detenuto da sabato scorso in un commissariato di Addis Abeba in attesa di conferma sulla liceità di un suo versamento di denaro destinato a profughi.

Il fermo di Livoni era stato compiuto da forze di sicurezza nella sua abitazione ad Addis Abeba dopo un'irruzione e assieme a lui sono stati fermati due operatori dello staff locale del VIS, una Ong che affianca i salesiani in progetti di scolarizzazione e formazione professionale di giovani e che è molto attiva nel nord del Tigrai.



​