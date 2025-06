I soccorritori trasportano via un ferito da un palazzo colpito di Kharkiv - Ansa

Nessuna tregua per l'Ucraina. Dopo le bombe di ieri su Kiev, la promessa della “vendetta” di Putin prosegue in queste ore con nuovi attacchi. Nel mirino, da stamane all'alba, ci sono Kherson e Kharkiv, dove sono morte almeno cinque persone. In particolare un attacco a un grattacielo a Kherson ha ucciso una coppia, ha detto Oleksandr Prokudin, il governatore regionale. La Russia ha colpito la seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv, con missili, droni Shahed e bombe guidate uccidendo tre persone in quello che il sindaco, Igor Terekhov, ha descritto come "l'attacco più potente" dall'inizio della guerra. Diciassette persone sono rimaste ferite. Una donna è stata estratta viva dalle macerie di un grattacielo.Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha affermato che la Russia ha «risposto ai suoi aerei distrutti attaccando i civili in Ucraina. Edifici a più piani colpiti. Infrastrutture energetiche danneggiate».

Lo scorso fine settimana le spie ucraine hanno distrutto i bombardieri strategici russi a terra utilizzando droni quadricotteri nascosti sopra i camion nell'operazione Spiderweb.Lo sbarramento di missili e droni della Russia contro Kiev ieri aveva ucciso almeno sette persone. Volodymyr Zelenskyy, il presidente ucraino, ha detto che tre operatori di emergenza che si sono recati sul luogo della bomba sono stati «uccisi in un ripetuto attacco russo». Due sono morti in un attacco alla città settentrionale di Chernihiv e in altri due nella città nord-occidentale di Lutsk. Ottanta persone sono rimaste ferite negli altri attacchi di ieri in tutti il Paese.

I vigili del fuoco tentano di spegnere gli incendi dopo la caduta dei missili sulle case - Ansa

Intanto le autorità aeronautiche russe hanno limitato i voli negli aeroporti regionali di Mosca sera, poiché la capitale è stata minacciata dai droni ucraini. Si è trattato della terza sospensione dalla notte di giovedì 5 giugno. La Russia è stata attaccata con almeno 82 droni ucraini in aree tra cui la regione di Mosca in otto ore e mezza, ha detto il ministero della Difesa russo nelle prime ore di sabato. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha detto che altri sei droni erano diretti verso la capitale. L'esercito ucraino ha dichiarato venerdì di aver colpito gli aeroporti di Engels e Dyagilevo nelle regioni russe di Saratov e Ryazan, oltre a colpire almeno tre serbatoi di carburante. I filmati online hanno mostrato un grande incendio e fumo in un impianto di rifornimento di carburante che serve un sito militare nella regione russa di Saratov che è stato spesso preso di mira.

Zelenskyy ha chiesto una pressione concertata sulla Russia. «Se qualcuno non sta facendo pressione e sta dando alla guerra più tempo per prendere vite, questa è complicità e responsabilità. Dobbiamo agire con decisione». Donald Trump ha detto di non aver deciso se approvare le sanzioni contro la Russia che sono all'esame del Senato degli Stati Uniti: «Non ho deciso di usarle. Le userò se sarà necessario». Poi ha ipotizzato che i recenti attacchi ucraini contro gli aeroporti della Federazione Russa abbiano fornito alla parte russa il pretesto per misure di ritorsione: «Hanno dato a Putin una scusa per bombardarli a tappeto la scorsa notte - ha detto Trump -. Quando ho sentito parlare degli attacchi ho pensato: "Bene, ora verranno colpiti a loro volta"».