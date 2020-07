Bambini della comunità brasiliana dei Yanomami - Ansa

«Le prime linee, nella guerra contro il coronavirus, si stanno spostando dal mondo ricco a quello povero». Sono cifre da record, in negativo, quelle che fanno da sfondo all’allarme lanciato giorni fa dal Programma alimentare mondiale: 138 milioni le persone assistite in questo momento dal Pam, rispetto ai 97 milioni del 2019. E le previsioni sono terribili: entro la fine dell’anno potrebbero essere 270 milioni le persone in situazione di bisogno alimentare, l’82% in più rispetto a prima della pandemia. «Finché non si avrà un vaccino medico, è il cibo il miglior vaccino contro il caos», ha avvertito David Beasley, il direttore esecutivo del Pam. Senza di esso, inevitabilmente, aumenteranno disordini sociali, migrazioni e una «denutrizione diffusa fra popolazioni prima immuni». Per questo è tempo di ripartire, «per giustizia, oltre che per solidarietà», spiega Paolo Beccegato, responsabile dell’Area internazionale di Caritas Italiana.

«Qui in Europa abbiamo comunque uno Stato sociale e una sanità pubblica. E i vari “bazooka” economici che si stanno mettendo in campo, nel medio periodo produrranno degli effetti». Intanto, mentre è ancora vivo il ricordo delle tante donazioni di materiale o di sottoscrizioni popolari giunte dalle Caritas di tutto il mondo per sostenere l’attività di soccorso in Italia, una nuova e silenziosa pandemia sta avanzando indisturbata nel Sud del mondo.

Quella che si profila è una crisi umanitaria di dimensioni e complessità inedite: emergenza sanitaria, che si interseca con povertà endemiche, cambiamento climatico, carenze educative. Quasi nessuno li nomina, proprio perché sono i senza nome, oltre che spesso i senza diritti: gli invisibili, che lottano ogni giorno per il pane. Gli invisibili del “post pandemia 2020”. Nel sud del mondo, e nelle diverse periferie del pianeta, il blocco forzato di tutte le forme di economia informale, l’impossibilità di ogni lavoro precario, il calo drastico delle rimesse dall’estero – oltre che la mancanza di strutture sanitarie – costituiscono una bomba a orologeria epidemiologica e sociale.

Una vera «pandemia della fame», che sta pure cambiando il volto dei «senza cibo»: ora molto più spesso si tratta di un lavoratore precario e abitante di grandi città in Paesi e medio e basso reddito. Per rispondere, in modo coordinato ed efficace, a questo nuovo aspetto della pandemia, è nata la campagna «Dacci oggi il nostro pane quotidiano» di cui Avvenire è media partner. L’obiettivo è di sostenere, fino al gennaio 2021, più di 60 «punti di intervento» in 4 Continenti: nell’Est Europa, nell’Africa subsahariana e nel Nordafrica, in Sudamerica e in Centramerica, come in Asia.

Luoghi dove, «radicati nel territorio, con operatori locali che conoscono, anzi fanno parte della società civile locale, operano le Caritas diocesane e i cooperanti delle Ong», spiega Beccegato. Micro– progetti per soccorrere chi vive nell’insicurezza alimentare, e resi possibili da «Insieme per amore degli ultimi», alleanza operativa fra Caritas Italiana e Focsiv, la Federazione degli organismi cristiani di servizio internazionale volontario.

Ogni mese – per svolgere pure una azione nei gruppi educativi diocesani e per sensibilizzare l’opinione pubblica – «Insieme per amore degli ultimi» sottolineerà un aspetto particolare in questa «alleanza»: sostegno alla micro-impresa locale, sviluppo sostenibile, educazione dei minori, sostegno alle donne sono alcuni degli aspetti in cui verrà declinata questa azione di cooperazione che vuole educare a un modello di sviluppo capace di dare il cibo a tutti. Qualche primo esempio, sul terreno: a Roraima, nell’Amazzonia brasiliana, la Caritas diocesana, che già soccorre gli indios locali e i molti profughi venezuelani, ora deve fronteggiare l’emergenza Covid-19. Una azione che sarà possibile agendo in sinergia con don Lucio Nicoletto, sacerdote Fidei donum di Padova e vicario generale della diocesi.

Ad Haiti la Caritas locale, assieme alle Piccole sorelle di Santa Teresa e il Celim di Milano, stanno preparando interventi nelle zone rurali non raggiunte ordinariamente dagli aiuti. Solo due primi ingranaggi, di una macchina della solidarietà internazionale che sta oliando gli ingranaggi e scaldando i motori.