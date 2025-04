Passeggeri bivaccano per ore sulle banchine della stazione di Atocha, a Madrid - Ansa

Una «oscillazione molto forte nella rete elettrica». L’incidente, spiega il direttore di "Red Electrica" Eduardo Prieto, ha disconnesso il sistema energetico spagnolo dal resto del sistema europeo. Così alle 12 e 38 la Spagna è improvvisamente entrata nel caos: il blackout riguarda tutto il Paese tranne Canarie e Baleari. Colpiti dall’interruzione di energia anche il Sud della Francia, solo per pochi minuti, e buona parte del Portogallo.

Passano le ore, con numerosi cittadini intrappolati nelle metropolitane di Madrid, Barcellona e Siviglia. Treni fermi ovunque e passeggeri tenuti in ostaggio sui binari dal calo di tensione, a migliaia bivaccano sulle banchine delle stazioni in attesa che il traffico si sblocchi. Mentre i supermercati chiudono il traffico a Madrid, con i semafori spenti, impazzisce. Negli ospedali sono attivati i generatori autonomi, come nelle cinque centrali nucleari con sette reattori in funzione.

Dalla sorpresa si passa all’emergenza, con i primi appelli delle municipalità a restare a casa, mentre la governatrice di Madrid chiede di attivare anche l’esercito. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, dopo aver presieduto una riunione d’emergenza nel centro di controllo di Red Electrica, ha convocato il Consiglio di sicurezza nazionale alla Moncloa. Si attiva il piano di emergenza nazionale mentre le squadre speciali evacuano le persone dalle banchine del metro e dagli ascensori chiusi per ore.

Molto lento, e sinora solo parziale il ritorno alla normalità: la corrente elettrica in alcune zone di San Sebastian ritorna intorno alle 13 e10, mentre a Bilbao e a Vitoria poco dopo le 13 e quarantacinque. Il guasto è risolto in pochi minuti in Francia e, poco dopo, in Spagna. Mentre si rincorrono le ipotesi sulle cause, Red Electrica fa sapere che ci vorranno dalle «sei alle dieci ore» per ripristinare completamente la corrente elettrica. I servizi segreti spagnoli indagano su un possibile attacco hacker. Ipotesi avanzata per primo dal vice ministro portoghese per la Coesione territoriale, Manuel Castro Almeida. La Francia si offre per fornire elettricità, dalla Commissione Europea arriva il «sostegno» alla Spagna. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa precisa che al momento «non ci sono indicazioni di alcun attacco informatico». Un discorso del premeir Sanchez è atteso a breve.