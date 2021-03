Antonio Sena, al centro, vestito di nero, nella foto che ha postato sui suoi account social - -

COMMENTA E CONDIVIDI













È sopravvissuto allo schianto del suo Cessna nel cuore dell’Amazzonia. Si è salvato camminando per 36 giorni attraverso la foresta rigogliosa e impervia. Ha osservato le scimmie, imparando da loro a nutrirsi. E si è salvato. L’avventura di Antonio Sena, 36 anni, sta facendo il giro del mondo. L’impresa impossibile (sopravvivere) è cominciata il 28 gennaio, quando il suo velivolo, diretto a una miniera illegale nella riserva di Maicuru, è precipitato in una zona fra gli Stati brasiliani di Parà e Amapà. Ha deciso di rimanere in zona per alcuni giorni, nei pressi dei rottami del Cessna, aspettando i soccorsi. Poi, perse le speranze, ha iniziato a camminare. Ha bevuto acqua piovana, si è cibato di insetti. Ha perso 25 chili. Al 36esimo giorno, ha incontrato ha incontrato un gruppo di collezionisti di noci brasiliane e si è salvato. Sui suoi social, ha postato la foto di quel momento.