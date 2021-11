Frozan Safi - Da twitter

Dopo un periodo di relativa tregua, è riesplosa la violenza contro le donne. A Mazar-i-Sharif, città nel nord dell'Afghanistan tornata sotto controllo dei taleban, in una casa sono stati ritrovati i corpi di quattro donne. La conferma è arrivata dal portavoce del ministero degli Interni, Qari Sayed Khosti, in una dichiarazione video. Il portavoce non ha identificato le donne, ma ha aggiunto qualche dettaglio sull'omicidio: due persone sono state arrestate e hanno ammesso di aver invitato le quattro donne a casa. "Sono in corso ulteriori indagini e il caso è stato deferito al tribunale", ha detto.

Khosti non ha identificato le vittime, ma una fonte a Mazar-i-Sharif ha detto che almeno una delle vittime era un'attivista per i diritti delle donne, Frozan Safi. Secondo alcune fonti, le quattro donne erano amiche e colleghe: probabilmente sono state ingannate dai loro assassini, che le hanno attirate con la falsa promessa di portarle all'aeroporto per fuggire dal Paese dopo avere ricevuto minacce.

Frozan Safi aveva 29 anni, era scomparsa da circa due settimane, e secondo il Guardian è stata uccisa a colpi di arma da fuoco, e il suo corpo era sfigurato. La giovane era un'attivista e docente di economia

Secondo il Guardian si tratta del primo difensore dei diritti delle donne. Il suo corpo crivellato di colpi è stato identificato dalla sorella, medico, che l'ha riconosciuta dai vestiti perché il volto era "distrutto dai proiettili", mentre l'anello di fidanzamento non c'era più. "Le ferite - ha detto - erano ovunque, troppe per poterle contare: alla testa, al cuore, al petto, ai reni, alle gambe".

Frozan Safi ha partecipato alle manifestazioni della sua città contro la segregazione delle donne dei talebani al potere da metà agosto scorso; aveva ricevuto una anonima raccomandazione telefonica di andarsene e aveva presentato una richiesta di asilo in Germania, secondo quanto riferito dai parenti.