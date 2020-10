Paura e sdegno a Nizza - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











"È un momento di dolore, in un tempo di confusione. Il terrorismo e la violenza non possono mai essere accettati". È quanto ha affermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in merito all'attentato compiuto nella Cattedrale di Nizza. "L'attacco di oggi ha seminato morte in un luogo di amore e di consolazione, come la casa del Signore - ha proseguito il portavoce vaticano -. Il Papa è informato della situazione ed è vicino alla comunità cattolica in lutto".

"Prega per le vittime e per i loro cari, perché la violenza cessi, perché si torni a guardarsi come fratelli e sorelle e non come nemici, perché l'amato popolo francese possa reagire unito al male con il bene", ha aggiunto.



Alle 15 le campane delle chiese di tutta la Francia suoneranno per le vittime degli attentati di Nizza. Ad annunciarlo sono stati i vescovi francesi: "Quelle persone sono state attaccate ed assassinate perché si trovavano nella Basilica", sottolinea la Conferenza episcopale francese. "L'intero paese è vittima di questi atti orrendi", prosegue. "Malgrado il dolore che li affligge, i cattolici non cederanno alla paura e - con tutto il Paese - faranno fronte a questa minaccia cieca ed infida".



Questa mattina il vescovo di Nizza, André Marceau, ha diffuso un comunicato: "La mia tristezza è infinita come essere umano di fronte a ciò che altri esseri, chiamati umani, possono fare. In questo momento, tutte le chiese di Nizza sono chiuse fino a nuovo avviso e poste sotto la protezione della polizia. Le mie preghiere vanno alle vittime, ai loro cari, alle forze dell'ordine impegnate in prima linea, ai sacerdoti e ai fedeli feriti nella loro fede e speranza. Che lo spirito di perdono di Cristo prevalga di fronte a questi atti barbari".

Anche il Consiglio francese del culto musulmano (Cfcm) ha condannato "con forza l'attentato terroristico" di Nizza, chiedendo ai "musulmani di Francia di annullare tutte le celebrazioni per la festa di Mawlid, in segno di lutto e solidarietà alle vittime e ai loro cari". Lo si legge in un tweet sul profilo ufficiale del Cfcm. Nella festività, che cade il 28 e 29 ottobre, i musulmani commemorano la nascita del profeta Maometto.