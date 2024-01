Almeno 34 membri del personale sono rimasti feriti nell'attacco di domenica nel nord-est della Giordania, vicino al confine siriano, secondo una dichiarazione del Comando Centrale degli Stati Uniti.



L'esercito americano ha affermato che l'attacco è avvenuto in una base vicino al confine siriano. Non viene menzionato il nome della base, ma stando a quanto riportato da Reuters è stata identificata come la Torre 22 in Giordania, che occupa una posizione strategicamente importante, nel punto più nord-orientale dove i confini del paese incontrano Siria e Iraq.

Un portavoce del governo di Amman, parlando alla tv pubblica del suo Paese, ha sostenuto che l'attacco non sia avvenuto sul suolo giordano ma in Siria, prendendo di mira la base americana di Al-Tanf. Ma il Pentagono insiste sulla sua versione. Il Wall Street Journal ha chiarito e confermato che a essere colpita è stata la Tower 22, un piccolo avamposto Usa in Giordania vicino alla base Al-Tanf, la quale si trova però al di là del confine, nella Siria sud occidentale, dove le forze americane collaborano con i partner locali contro il Daesh.



Nel contempo la missione dell'Iran presso le Nazioni Unite ha dichiarato lunedì in una dichiarazione che Teheran non è coinvolta nell'attacco.