Il segretario di Stato americano Marco Rubio - Reuters

Fare grande il dipartimento di Stato per fare di nuovo grande l'America. Il segretario di Stato americano, Marc Rubio, ha annunciato oggi una rivoluzione nel suo dicastero. "Stiamo affrontando sfide enormi in tutto il mondo. Per attuare la politica estera 'America First' del presidente Trump, dobbiamo riportare il dipartimento di Stato alla sua grandezza", ha dichiarato Rubio."Così com'è, il dipartimento è ipertrofico, burocratico e incapace di svolgere la sua essenziale missione diplomatica in questa nuova era di grande competizione tra potenze", ha assicurato.

Da qui i tagli, soprattutto nelle rappresentanze in Africa, e la riorganizzazione. "Negli ultimi 15 anni, il Dipartimento ha registrato una crescita senza precedenti e i costi sono aumentati vertiginosamente. Ma lungi dal vedere un ritorno dell'investimento, i contribuenti hanno assistito a una diplomazia meno efficace ed efficiente. La burocrazia tentacolare ha creato un sistema più legato all'ideologia politica radicale che alla promozione degli interessi nazionali fondamentali dell'America", ha assicurato.

"Ecco perché oggi annuncio un piano di riorganizzazione globale che porterà il dipartimento nel XXI secolo. Questo approccio rafforzerà il dipartimento dalle fondamenta, dagli uffici alle ambasciate", ha spiegato. "Le funzioni specifiche per regione saranno consolidate per aumentare la funzionalità, gli uffici ridondanti saranno eliminati e i programmi non previsti dalla legge che non sono in linea con gli interessi nazionali fondamentali dell'America cesseranno di esistere", ha avvertito Rubio.

"Sotto la guida del presidente Trump, abbiamo un comandante in capo impegnato a mettere l'America e gli americani al primo posto. In qualità di suo segretario di Stato, sono fiducioso che un dipartimento di Stato riformato sarà all'altezza del momento e contribuirà a rendere nuovamente grande il nostro Paese, ha concluso il segretario di Stato.