Un controllo di polizia a Jalalabad - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Capodanno di sangue in Afghanistan, dove nel primo giorno del 2020 i taleban hanno attaccato le forze di sicurezza nelle regioni settentrionali dei Balcani e Takhar, Kunduz e Helmand meridionale, uccidendo oltre 40 agenti. Ajmal Faiz, capo della polizia della provincia di Balkh, ha dichiarato che i talebani hanno attaccato un posto di sicurezza dell'autostrada nell'area di Alam Khail sull'autostrada Mazar-Shibrghan. "Sei membri del personale di sicurezza autostradale e due poliziotti locali sono stati uccisi in un attacco taleban, altre tre sono rimaste ferite", ha aggiunto il capo della polizia.

Un ufficiale e sei soldati dell'esercito nazionale afghano - hanno confermato fonti militari - sono stati uccisi in un attacco nel distretto di Darqad nella provincia di Takhar. Nel distretto di Dasht-e-Archi 12 agenti di sicurezza (24 secondo i talebani) sarebbero stati uccisi in una imboscata. Altri 12 sono morti in una esplosione nel distretto di Girishk nella provincia di Hekmand, in una escalation di attacchi contro le forze di sicurezza nelle ultime due settimane.



Langue intanto la trattativa tra gli Usa e i vertici dei taleban afghani: la data dei colloqui per una soluzione politica del conflitto, annunciati a fine anno trionfalmente dalla Casa Bianca, non è ancora stata fissata.