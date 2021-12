Un cartello di lutto per la 14enne vittima del fuoco della polizia a Los Angeles - Fotogramma di video YouTube

Non basteranno le "scuse" della polizia per fare giustizia della morte assurda e tragica di una 14enne in un negozio di Los Angeles, colpita da una pallottola sparata da un agente mentre ignara e tranquilla si provava un vestito nel camerino.

La polizia ha aperto un'inchiesta e ha pubblicato il video dell'incidente, avvenuto il 23 dicembre in un negozio di vestiti a North Hollywood. La polizia era stata chiamata per "un'aggressione a mano armata": al loro arrivo gli agenti avevano trovato una donna sanguinante con diverse ferite, vicino a un sospetto; avevano fatto fuoco e lo avevano ucciso. Solo dopo avevano scoperto che uno dei proiettili aveva trapassato il muro alle sue spalle, colpendo la ragazzina che si trovava nel camerino.

Il capo della polizia di Los Angeles, Michel Moore, si è scusato con la famiglia e si è impegnato a far luce "sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia".

La vittima si chiamava Valentina Orellana-Peralta, era nel camerino con la madre quando è stata colpita al petto. Secondo quanto riferito da Usa Today, l'agente che ha sparato è stato sospeso.

Il giovane responsabile dell'aggressione si chiamava Daniel Elena Lopez ed aveva 24 anni. Non è stata trovata nessuna arma da fuoco accanto al suo corpo, nonostante in alcune delle telefonate al 911 era stato detto che l'uomo fosse armato. Lopez avrebbe aggredito le sue vittime con un oggetto di ferro, forse un lucchetto per biciclette.