Un operaio specializzato nella posa della fibra ottica

Adecco seleziona 90 risorse professionali per Sirti Telco Infrastructures spa, in Sardegna, nelle province di Cagliari e Nuoro. Tra i ruoli professionali ricercati vi sono capisquadra per infrastrutture civili, assistenti tecnici di reti Tlc in fibra, giuntisti in fibra ottica, autisti di mezzi pesanti con patente C e Cqc, posatori/installatori di fibra ottica aerea e operatori di macchine di movimento a terra. Ai candidati che avranno superato con successo il processo di selezione è prevista l’assunzione con contratto di somministrazione a tempo indeterminato con Adecco.

Nella provincia di Cagliari, inoltre, sono aperte le selezioni per due percorsi di Academy gratuiti e della durata da quattro a sei settimane, volti a formare giuntisti in fibra ottica e assistenti tecnici di reti Tlc in fibra e finalizzati all’inserimento in Sirti con iniziale contratto a tempo determinato. Alle risorse che aspirano a candidarsi ai percorsi di formazione professionalizzanti è richiesto il possesso della patente B. Il possesso di diploma, qualifica tecnica o laurea in elettrica/elettronica/elettrotecnica o informatica e una breve esperienza maturata nel settore rappresentano invece requisiti preferenziale.

Ulteriori informazioni sull’azienda, sulle figure ricercate e sulle modalità per candidarsi sono disponibili a questi link:

- Tecnici settore telecomunicazioni in fibra ottica;

- Corsi professionalizzanti settore TLC e fibra ottica.