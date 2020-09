La locandina dell'evento - Archivio

Si chiude domani Level Up-School Days, il primo e unico evento italiano di formazione interamente dedicato all’ideazione e allo sviluppo di videogiochi, ideato dall’Accademia Italiana Videogiochi (Aiv), in collaborazione con il Polo Tecnico Professionale Galileo. Tre giorni di simulazioni e di opere interattive rivolti a tutti gli studenti interessati al comparto videoludico. Da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre, all’interno dell’Itis Galileo Galilei di Roma, si alterneranno sul palco dell’aula magna la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il Viceministro dell’Interno, Vito Crimi, Mirella Liuzzi - promotrice del Fondo per i Videogiochi - e Alessandra Todde, entrambe Sottosegretarie al Ministero dello Sviluppo Economico.

Nato per promuovere lo sviluppo della cultura digitale nel nostro Paese, Level Up-School Days - attraverso panel istituzionali e tecnici, talk, workshop, aree dedicate alla Realtà Virtuale, simulazioni, area indie e la Game Jam “Students for Future” - porterà nella Capitale tutte le novità legate alle scienze e alle tecnologie dell’interattività.

«Da sedici anni - racconta Luca De Dominicis, fondatore e presidente di Aiv (con sede a Roma, Milano e Partanna) - offriamo ai ragazzi un percorso di studi serio e altamente qualificato per entrare nel settore videoludico. Un settore che - oggi più che mai - trova la propria applicazione in numerosi ambiti: culturale, cinematografico e televisivo, medico sanitario, sicurezza e difesa. A credere nell’importanza e nelle potenzialità di questo comparto, moltissime cariche istituzionali che hanno aderito al nostro primo evento rivolto esclusivamente ai più giovani. Adesioni che ci riempiono di orgoglio e che ci spingono a continuare in questa direzione».

Con Level Up School Days, Aiv e il Polo Tecnico Professionale Galileo diventano così i primi promotori italiani a sostegno della cultura digitale. Consapevoli che la sua applicazione rappresenti un imprescindibile volano per il nostro Paese, i due enti formatori metteranno a servizio dei ragazzi percorsi didattici specifici e prodotti innovativi a supporto dell’apprendimento.

All’evento prendono parte, tra gli altri, Guido Scorza, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Francesco Rutelli, presidente di Anica, Davide D’Atri, founder e ceo di Soundreef, Ian Carnelli, Gsp Manager di Esa-European Space Agency, Nicola Borrelli, direttore della Direzione generale Cinema e audiovisivo al Mibact, Marco Saletta, presidente di Iidea e general manager di Sony Italia, Marco Bellezza, amministratore delegato di Infratel e Laura Bononcini, Director Public Policy Southern Europe di Facebook.

Per seguire l’evento, interamente trasmesso on line, è possibile collegarsi attraverso questo link: https://levelup.aiv01.it/IT/Programma/56.