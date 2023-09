Valentina Sangiorgi, chief Hr officer di Randstad - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI













Per potenziare il proprio organico e accompagnare lo sviluppo, Randstad lancia una nuova campagna di reclutamento per 200 profili in tutta Italia. La società di servizi per le risorse umane, specializzata in ricerca, selezione, formazione e somministrazione di personale, ricerca 150 Hr Account Manager da inserire nelle sue filiali su tutto il territorio nazionale e 50 Consultant per Randstad Professionals, Randstad Technologies e Randstad Hr Solutions. L'Agenzia per il lavoro - oltre 275 filiali e circa 3.200 dipendenti diretti in Italia, un’età media di 35 anni e già 730 assunzioni realizzate nel corso 2022 - «continua a rafforzare la sua organizzazione, mettendo le persone al centro delle strategie di sviluppo», afferma Valentina Sangiorgi, chief Hr officer di Randstad: «Parte una nuova importante campagna di reclutamento alla ricerca di diversi profili. Cerchiamo persone con entusiasmo e proattività, flessibilità, tenacia, spinta commerciale e ambizione, capaci di lavorare in team ma soprattutto dotati di “learning agility” la capacità di apprendere che può arricchire un collaboratore al di là di qualsiasi competenza tecnica. Con il nostro lavoro puntiamo a generare un impatto positivo per la società e cerchiamo, al nostro interno, di creare un ambiente di lavoro attento allo sviluppo delle competenze personali ma anche al benessere e alla realizzazione di sé».



L'Hr Account Manager è il consulente, punto di riferimento per clienti e candidati, che nelle filiali Randstad si occupa sia delle attività di reclutamento e selezione dei candidati, che di quelle commerciali (acquisizione e gestione del cliente, redazione e presentazione di piani e offerte commerciali, dell’organizzazione di appuntamenti, mappatura del mercato territoriale di riferimento), oltre che delle attività amministrative di gestione dei lavoratori. Per candidarsi è richiesta una laurea in materie giuridico-economiche o umanistiche, esperienza pregressa di 1 o 2 anni in ambito di Risorse Umane o attività di consulenza o sales. I candidati devono essere automuniti, avere propensione al contatto con il pubblico e al lavoro per obiettivi. Completano il profilo flessibilità, proattività e capacità di lavorare in team. Sono previsti inserimenti sia con contratto a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Per informazioni: https://www.randstad.it/entra-nel-team/.

Il Consultant di Randstad Technologies opera nella società del Gruppo impegnata nel recruiting in ambito Ict. Nello specifico, è il profilo che si occupa di reclutamento e selezione di middle, senior e top manager nel settore Ict, gestione del processo di selezione di candidati, business development, analisi dei bisogni, negoziazione e gestione dell'offerta commerciale. È richiesta esperienza in ruoli analoghi in società di consulenza o aziende del settore Ict. Per informazioni: https://www.randstad.it/technologies/.



Il Consultant di Randstad Hr Solutions opera nella realtà del Gruppo impegnata in attività di formazione e consulenza Hr. È il consulente per le aziende su percorsi di workforce training, corporate training, consulenza organizzativa, svolge attività di acquisizione, gestione e mantenimento clienti, presentazione di progetti. Per candidarsi, è gradita un'esperienza pregressa in un ruolo dedicato alla vendita e gestione di servizi, preferibilmente in ambito Hr/People Strategy, capacità di sviluppare sinergie e network di relazioni interni ed esterni, interesse per contenuti e servizi in ambito training & development. Per informazioni: https://www.randstad.it/hr-solutions/.