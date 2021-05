COMMENTA E CONDIVIDI













Compie 20 anni - ma senza smettere di innovare - la tecnologia Run Flat, introdotta da Pirelli nel 2001 sui

pneumatici stradali grazie all'esperienza acquisita nel mondo dei rally: una soluzione che in gara consente di continuare la corsa dopo una foratura, mentre nella vita di tutti i giorni permette di guidare per 80 chilometri a una velocità massima di 80 km/h senza rimanere fermi a bordo strada. Rispetto al debutto avvenuto nel 2001, la continua attività di ricerca e sviluppo nel campo dei materiali e dei processi ha portato Pirelli a incrementare il comfort di guida delle vetture che montano Run Flat, migliorando l'assorbimento degli ostacoli e la resistenza al rotolamento del pneumatico, con riduzioni di consumi ed emissioni.

Il risultato di questi 20 anni, sono oltre 70 milioni di esemplari prodotti per più di mille modelli di pneumatici sviluppati con questa tecnologia, adottata da molte case auto che hanno richiesto e richiedono gomme Run Flat in primo equipaggiamento sulle proprie auto nuove. Ora l'avvento delle auto elettriche sembra esaltare la versatilità offerta da questi prodotti, visto che per fare spazio alle batterie il più delle volte la gomma di scorta non è prevista. Per questo le case auto stanno scegliendo soluzioni di mobilità estesa, come Run Flat o Self Sealing, consentendo al guidatore di limitare le situazioni di disagio in caso di foratura.

Su alcuni modelli di pneumatici, infatti, questa tecnologia è abbinata alle specifiche soluzioni tecnologiche Pirelli Elect e Pncs. La prima dedicata appunto ai veicoli elettrici e focalizzata sulla bassa resistenza al rotolamento, la riduzione del rumore emesso dal rotolamento dei pneumatici, un grip immediato e una

speciale struttura del pneumatico progettata per supportare il peso di un veicolo alimentato a batteria. Pncs è dedicato, invece, a ridurre il suono emesso dal rotolamento del pneumatico e percepito nell' abitacolo, grazie all'utilizzo di un particolare materiale fonoassorbente posto nel pneumatico.

A queste tecnologie si aggiunge un'altra soluzione antiforatura, Pirelli Seal Inside dove, in caso di foratura fino a 4 mm, il materiale sigillante presente all'interno del pneumatico forma una guaina che avvolge il corpo estraneo dal momento in cui penetra, impedendo così la fuoriuscita di aria. Quando l'oggetto viene estratto, il materiale stesso sigilla il foro d'uscita, permettendo di continuare a guidare senza problemi. Anche per i futuri sistemi di guida autonoma, Pirelli sottolinea come la tecnologia Run Flat potrà giocare un ruolo importante nel consentire il controllo del veicolo in caso d'emergenza, permettendo ai sistemi di governare l'auto in sicurezza. Il gruppo peraltro sottolinea come le particolari caratteristiche delle sospensioni dei veicoli che sul libretto riportano la dotazione di pneumatici Run Flat, dovrebbero invitare il guidatore a utilizzare sempre pneumatici con questa tecnologia, anche nel cambio a fine vita, così da non pregiudicare le prestazioni dell'auto scelte dal costruttore.