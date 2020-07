COMMENTA E CONDIVIDI











Generazione di fenomeni. La definizione, certo, appartiene e apparterrà per sempre alla mitica nazionale di pallavolo degli Anni 90 ed è stata “acciuffata” dagli Stadio per diventare forse la loro più conosciuta canzone. Ma se si arriva alla quarta generazione di una vettura come la Leon, che ha sempre anticipato le innovazioni, soprattutto tecnologiche di Seat, beh allora si diventa fenomeni (di mercato), generazione dopo generazione. Uscita per la seconda volta dalla matita di Alejandro Mesonero la nuova Leon da Martorell ha un pedigree di oltre due milioni di unità vendute in tutto il mondo, piace sempre più ai giovani (è il modello scelto da persone di età media di 32 anni di cui il 52% Millennials) ma non dispiace affatto anche chi è meno giovane e quindi meno ancora “millennial”. Lunga 4.37, larga 1.80 e alta 1.45 allarga il passo di 50 mm e raggiunge ora i 2.686 mm regalando spazio per le gambe dei passeggeri posteriori.

Le novità. Arrivano davanti i fari Full Led (di serie) mentre nel posteriore sempre Led ma meno full e un bagagliaio ridisegnato dalla capacità di 380 litri. E a bordo ecco che esordisce “hola, hola”, assistente vocale (ideato da Seat) con il quale si può interagire. Troppa afa? Dite: “hola, hola. Ho caldo” e l’assistente si attiva impostando una temperatura più bassa e con una sfumatura in più, cioè solo dal lato da cui proviene la voce che ha fatto la richiesta. E a proposito di sfumature da “premium car” , lo smartphone che abbiamo in tasca si può collegare anche con il FullLink wireless.

La nuova Seat Leon è la vettura più sicura mai prodotta dal brand iberico anche per l’integrazione di Adas che agiscono in modo predittivo cercando di evitare incidenti. Tra questi l’Emergency Exit, il Travel Assist e Side and Exit Assist. Ampio il ventaglio delle motorizzazioni che include benzina, diesel, mild-hybrid, ibrido plug-in con metano in dirittura d’arrivo. In totale, per la nuova Leon sono disponibili 11 diverse varianti con una potenza erogata che va da 90 CV, con il 1.0 TSI, ai 204 CV di Seat Leon ibrida plug-in. Quattro gli allestimenti (Style, Business, Xcellence e Fr) e prezzi, con lo sconto Seat, che partono da 19.500 euro.