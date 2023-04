Carico e scarico merci in un porto - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Il 2023, per quanto attiene i settori delle crociere e del turismo marittimo, si appresta a consacrarsi come l’anno della Blue Economy. Saranno 12 mesi da record per l’Italia, che totalizzerà 12,8 milioni di passeggeri movimentati con un segno ampiamente positivo rispetto al 2022 (+37%), ma anche del 2019 (+9%) e una previsione di poco meno – secondo fonte Cemar - di 5mila toccate nave distribuite tra i 72 porti italiani interessati da questo traffico. Anche sul fronte della grande nautica, ma soprattutto dello yachting (super e mega) l’Italia sta vivendo un momento di boom; con il Mediterraneo destinato già da quest’anno, e ancor di più negli anni a venire, a consolidare il suo ruolo baricentrico. Con una flotta mondiale di 5.600 unità oltre i 30 metri di lunghezza, cresciuta di sei volte rispetto al 1997, in larga percentuale navigante nelle acque mediterranee, e un ulteriore exploit nelle commesse dei cantieri navali il cui portafoglio ordini oggi è pari a 668 unità (delle quali ben il 51% griffati made in Italy), i territori stanno impegnandosi per realizzare un’offerta sempre più diversificata. Il tutto all’interno di un mercato turistico che - secondo Demoskopika - viaggia a tutta velocità verso i 442 milioni di presenze attese, +12% rispetto al 2022, valore record di sempre, con una spesa turistica attesa di poco sotto ai 90 milioni di euro, resa possibile anche grazie al ruolo determinante dei collegamenti via mare con traghetti e ferries. Anche il settore, tuttavia, ha difficoltà a trovare personale qualificato. Tra i profili più richiesti: operativo import/export agenzia marittima di linea, operativo customer service import/export agenzia marittima, operativo nave agenzia marittima, operativo logistica e trasporti, impiegato amministrativo agenzia marittima, assistente al brokeraggio marittimo. Per attrarre talenti, Assagenti-Associazione agenti e mediatori marittimi organizza spesso eventi ad hoc. «Le risposte concrete e i risultati dei Career Day sono più che soddisfacenti - spiega Massimiliano Giglio, segretario di Assagenti -. A testimonianza di ciò il fatto che, grazie alla partecipazione motivata degli studenti tutti gli slot per i colloqui risultavano già occupati a poche ore dall’apertura delle prenotazioni. E il grande interesse riscosso dall’evento, che si contraddistingue proprio per la sua concretezza, è stato testimoniato anche dall’importante numero di cv arrivati al nostro Job Centre (attraverso la mail dedicata curriculum@assagenti.it)». Assagenti non ha l’intenzione di limitare il proprio raggio di azione: crede infatti che siano necessarie anche professionalità nuove nelle quali possono trovare spazio e mettere a frutto gli insegnamenti e i corsi seguiti, tutti i laureati in Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza e Lingue che abbiano voglia di intraprendere un percorso altamente professionalizzante, in un contesto fortemente internazionalizzato. «E proprio questa strategia di fondo - aggiunge Giglio - crediamo sia la chiave di lettura giusta per attirare l’interesse di giovani laureati verso un settore, che, in talune figure professionali, soffre (come per altro accade in modo generalizzato nell’intero Sistema Paese) di una crisi di vocazioni conseguenza prima di tutto di una scarsa conoscenza». «Per la ricerca di personale qualificato e la riduzione del mismatching le strategie attraverso cui operare sono diverse. In primo luogo, è necessario promuovere e investire sempre di più nella collaborazione con i Centri di formazione. Per esempio, è fondamentale la collaborazione con Its Accademia, di cui siamo soci fondatori), quella con l’Istituto Nautico e il suo settore specializzato in logistica e, ovviamente, quella con l’Università. In secondo luogo, si dimostra estremamente importante attivare una fitta rete informativa utile a far conoscere l’associazione e il lavoro delle sue commissioni interne. In particolare quella che si occupa di formazione e la commissione Empowerment femminile (importante per eliminare quel preconcetto secondo cui il mondo dello shipping sia essenzialmente maschile)», conclude il segretario di Assagenti.

Assunzioni in diversi settori

Iziwork è alla ricerca di personale a supporto dei servizi di terra nei principali scali italiani – tra operatori unici (a cui sono affidate le operazioni di carico e scarico degli aeromobili e pulizie di bordo), addetti agli scali e agenti di rampa – per un totale di 279 persone. In particolare, a Fiumicino (aeroporto Leonardo da Vinci) cerca 70 figure, di cui 60 sono operatori unici e dieci addetti allo scalo. In Lombardia, in totale sono 99 le figure da inserire:

49 presso l’aeroporto di Milano Linate (quattro agenti di rampa, 40 operatori unici, cinque addetti allo scalo);

50 presso Milano Malpensa (tutti operatori unici).

Per la Calabria, la ricerca prevede l’inserimento in totale di 42 figure:

Due addetti allo scalo e dieci operatori unici presso l’aeroporto dello Stretto Tito Minniti (Reggio Calabria);

Dieci operatori unici e cinque addetti allo scalo presso l’aeroporto di Lamezia Terme Sant'Eufemia;

Cinque addetti allo scalo e dieci operatori unici presso l’aeroporto Pitagora di Crotone Isola di Capo Rizzuto.

In Toscana si ricercano complessivamente 40 operatori unici:

20 presso l’aeroporto San Giusto di Pisa

20 presso l’aeroporto di Firenze-Peretola.

A Bologna (aeroporto Guglielmo Marconi) sono 28 le figure ricercate (15 operatori unici, dieci addetti agli scali e tre agenti di rampa). Per sottoporre la propria candidatura è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: candidatureserviziaeroportuali@iziwork.com. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di iziwork nella sezione Offerte di lavoro. Alice Pizza, con oltre 190 punti vendita in tutta Italia, prevede 25 nuove aperture e l’inserimento di 200 nuovi collaboratori entro la fine del 2023. «Il costante sviluppo della nostra azienda ci permette ogni anno di introdurre nuovi collaboratori e offrire loro non solo una valida opportunità lavorativa, ma soprattutto una possibilità di crescita personale e professionale - afferma Claudio Baitelli, ad di Alice Pizza -. Per sostenere lo sviluppo e l’apertura di nuovi punti vendita, lavoriamo su diversi aspetti che ci hanno permesso di stimolare al massimo le persone: il clima aziendale, la formazione e il welfare, e in tal senso abbiamo anche introdotto meccanismi incentivanti per tutti i ruoli presenti negli store. Per esempio le 200 nuove figure che prevediamo di assumere quest’anno dovranno ricoprire diversi ruoli utili alla gestione del punto vendita: si tratta di pizzaioli, addetti alla vendita e store manager. Come sempre i nuovi collaboratori saranno inseriti in un percorso di formazione continua per offrire, a tutti la possibilità, nel giro di pochi anni, di svolgere professioni ancora più centrali per l’azienda. Per molti dei nuovi assunti la formazione passerà soprattutto dalla frequentazione delle due Accademie di Alice Pizza, a Roma e a Milano, dove potranno imparare i segreti del mestiere del pizzaiolo». Per maggiori informazioni: www.alicepizza.it. Aprirà prima dell’estate il primo ristorante a Milano (quartiere di Porta Romana) con l’insegna Löwengrube, format in franchising che dal 2005 promuove in Italia il modello del ristorante-birreria in stile autentico bavarese. A dispetto del nome e del format, è una realtà italianissima, creata dagli imprenditori della ristorazione Pietro Nicastro e Monica Fantoni, che oggi è presente con una trentina di locali e oltre 500 persone impiegate in tutta Italia. Quello di Milano sarà il sesto locale a gestione diretta della catena. Per il nuovo punto vendita si cercano ancora 40 persone tra cuochi e camerieri. I contratti di lavoro applicati saranno full e part-time, a tempo determinato e a chiamata, adattabili alle diverse esigenze dei candidati. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura compilando il form nella sezione “Lavora con noi” sul sito Lowengrube.it. Infine la filiale di Santa Croce sull'Arno (Pisa) di Etjca seleziona risorse per partecipare a un corso di formazione gratuito sulla lavorazione del pellame finanziato con fondo Forma.Temp e in collaborazione con l'associazione di categoria Assa-Associazione lavorazione conto terzi. La ricerca si focalizza su dieci figure, attualmente prive di impiego, disponibili ad intraprendere un percorso formativo per acquisire competenze nella lavorazione di pellame e cuoio. Le risorse individuate seguiranno un corso di 40 ore, che si terrà dall'8 al 12 maggio 2023, durante le quali verrà illustrato il processo di lavorazione del pellame e il funzionamento di alcuni macchinari utilizzati nelle fasi principali della lavorazione dello stesso. Il corso sarà finalizzato all'inserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato presso un'azienda del comprensorio del cuoio .

Orario del corso: dal lunedì al venerdì in orario 8-12/14-18.

Luogo del corso: Santa Croce sull'Arno - San Miniato (Pisa).

È possibile candidarsi al seguente link: https://bit.ly/3KAzI54.