Festa dei lavoratori migranti - Fai Cisl

COMMENTA E CONDIVIDI













Si mantiene elevata la domanda di lavoratori immigrati con 91mila ingressi programmati nel mese di maggio (+18mila rispetto allo stesso periodo del 2022), pari al 19,5% del totale. A ricorrere maggiormente alla manodopera straniera sono i servizi operativi di supporto a imprese e persone (il 37,3% degli ingressi programmati sarà coperto da personale immigrato), i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (28,7%), le costruzioni (23,9%), la metallurgia (23,2%) e l’alimentare (20,3%). Questo lo scenario delineato dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior realizzato da Unioncamere e Anpal. «Che il lavoro in Italia ci sia, è una certezza. Ce lo dicono i dati. Noi siamo un Ordine professionale e stiamo ai numeri. Non entriamo nelle dinamiche politiche. I numeri che noi abbiamo ci dicono che, se per esempio, al click day per le quote degli extracomunitari abbiamo, come risposte, il quadruplo delle richieste disponibili, vuol dire che ci sono posti di lavoro liberi». Lo dice Rosario De Luca, presidente nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, a proposito delle ultime stime che indicano l'esigenza di coprire un milione di posti di lavoro. Facendo un esempio, De Luca afferma che «se ci sono, ipotizzo, 100mila posti e ci sono 400mila disponibilità, di cui 300mila restano senza lavoratori, vuol dire che ci sono 300mila posti di lavoro liberi». Inoltre, per De Luca, «se Unioncamere ci dice che le aziende che sono iscritte alle Camere di Commercio necessitano, nel primo semestre, di 500mila posti, vuol dire che ci sono. Se giriamo nelle nostre città e vediamo esercizi commerciali con affisso il cartello "cercasi", e vale soprattutto per la gastronomia, non è che sia complicato arrivare a cifre importanti - commenta De Luca - . Il problema è come incrociare il lavoro che c'è con i lavoratori disoccupati, ma il lavoro in Italia c'è». A questi fabbisogni potrebbero rimediare anche i tanti lavoratori extracomunitari che chiedono di essere assunti in Italia. E qui le cose si complicano. Alla luce del click day del 27 marzo per il decreto flussi 2023 - oltre 240mila domande presentate tra le 9 e le 19 a fronte di un limite massimo di 82.705 tra ingressi dall'estero e conversioni di permessi di soggiorno autorizzati (fonte ministero dell'Interno), le parti sociali hanno rappresentato l'urgenza dell'emanazione di un nuovo decreto flussi - nelle more della predisposizione del decreto triennale - che possa assorbire l'eccedenza di domande già presentate, riducendo al massimo gli ulteriori adempimenti a carico dei datori di lavoro. Utilizzato poco e male negli anni scorsi e con dati molto spesso sottodimensionati, il decreto flussi è stato uno strumento utile e apprezzato da molte aziende italiane che grazie a esso hanno potuto programmare cicli produttivi complessi e avviare percorsi di formazione professionale. Ma soprattutto dal 1998, anno della sua comparsa, il meccanismo del decreto flussi ha consentito di pianificare diversi cicli manufatturieri del nostro Paese, compreso un ambito decisivo come quello dell'agricoltura. Negli ultimi 20 anni il decreto flussi ha consentito l'ingresso di 800mila lavoratori stranieri, escludendo però, in totale, 1,2 milioni di addetti stagionali, anche se spesso si tratta delle stesse persone che hanno fatto il loro ingresso nel nostro Paese in anni diversi. Questo insieme di elementi spiega l'alto numero di ingressi regolari concessi dal recente decreto flussi approvato dal governo Meloni, di cui una quota riservata a 30.105 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale per cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria. Il picco più alto di ingressi certificati negli ultimi anni è quello registrato nel 2006, con 250mila unità, di cui solo 80mila stagionali. Poco prima, nel 2003, gli ingressi erano stati 79.500 (di cui 68.500 stagionali), nel 2004 115mila e 500 (50mila stagionali) e nel 2005 179mila (45mila). Più alti i numeri del 2007, 237.175 (68.674), e del 2010 (181.580, di cui 83.500 stagionali); poi, dal 2012 in poi si è assistito a una forte riduzione degli ingressi certificati di lavoratori, passando dai 47.650 del 2013 (con 30mila stagionali) fino ai 30.850 del 2018 (18mila), dato rimasto pressoché immutato fino al 2020. Gli addetti ai lavori calcolano poi "a pioggia", nel corso degli anni, altri due milioni di ingressi non regolari di fatto autorizzati con sanatorie, come quella del 2003, scattate per l'impossibilità o l'incapacità di programmare un numero congruo di ingressi di lavoratori. Fuori da questo conteggio anche l'arrivo di addetti regolarizzati per altre ragioni, come i motivi umanitari o i ricongiungimenti familiari.​ La necessità di svecchiare l'immagine degli imprenditori e anche dei lavoratori stagionali sta alla base di alcune novità introdotte dal recente decreto flussi. Il provvedimento apre infatti le porte anche a cittadini stranieri che intendano costituire imprese start up innovative e a liberi professionisti e a imprenditori che intendono attuare un piano di investimento che preveda l'impiego di risorse non inferiori a 500mila euro. Nel 2022 si è registrato un deciso incremento nelle entrate programmate di lavoratori immigrati: si tratta di un flusso pari a 922mila assunzioni, +250mila rispetto al 2021 e quasi +295 mila sopra il livello del 2019. Un ritmo di crescita che è stato quindi superiore a quello che ha interessato il complesso delle entrate programmate: +47% tra il 2019 e il 2022 per i lavoratori immigrati e +12,2% per il complesso della domanda di lavoro delle imprese. Quello dei lavoratori stranieri è un segmento del mercato del lavoro che svolge già da tempo un ruolo fondamentale in tanti ambiti produttivi, con un peso che è atteso aumentare per l’impatto delle dinamiche demografiche. È lo scenario delineato dal volume Lavoratori immigrati, 2022 del Sistema informativo Excelsior. «Il Documento di economia e finanza mostra la correlazione tra debito pubblico e presenza di lavoratori immigrati - sottolinea Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere -. In particolare il Def evidenzia che, a causa della riduzione demografica che l'Italia sta vivendo, un aumento di circa il 30% di ingressi di migranti porterebbe a una consistente riduzione del debito pubblico nei prossimi decenni. E i dati Excelsior confermano oltretutto che le imprese hanno una forte necessità di manodopera che può essere assicurata dagli stranieri. È importante perciò che le scelte sulle politiche migratorie siano inquadrate anche nella prospettiva della crescita economica del Paese». L’incidenza di lavoratori stranieri sul totale delle entrate programmate – intendendo con questo termine i contratti della durata di almeno 20 giorni lavorativi che le imprese intendono stipulare, i quali quindi nel corso dell’anno possono anche essere molteplici per ogni lavoratore - risulta in netta crescita, e passa dal 13,6% del 2019 al 17,8% del 2022, in aumento anche la quota della domanda destinata a sostituire personale in uscita, che raggiunge il 38,6% rispetto al 35,3% del 2019. Nel 2022 il fabbisogno di personale immigrato più consistente emerge ancora nei servizi, che con 644 mila entrate programmate assorbono circa i tre quarti dei contratti di assunzione previsti per personale straniero; mentre il fabbisogno espresso dalle imprese appartenenti al settore industriale si attesta a 258 mila entrate programmate (pari al 28% del totale). Si rafforza il ruolo di principale settore per la domanda programmata di lavoratori stranieri per la filiera del turismo che con oltre 167 mila entrate totali esprime anche il maggior incremento in termini assoluti (+55 mila unità sul 2019, pari a +48,2%). Sempre considerando la crescita assoluta della domanda, seguono i comparti della logistica e trasporti (+34 mila unità ed entrate totali a 113 mila), la sanità (privata) e i servizi socio-assistenziali (+30 mila unità e 74 mila entrate) e i servizi operativi (+28 mila unità e 136 mila entrate). Tra i settori dell’industria, contribuiscono in misura rilevante agli aumenti degli ingressi rispetto al 2019 il settore delle costruzioni, che arriva a quasi 95 mila entrate programmate, e le industrie alimentari, che ne coprono circa 35 mila: per entrambi si raddoppia la domanda espressa dalle imprese. La metallurgia si conferma, con 42 mila contratti di assunzione (+13 mila unità), il principale settore manifatturiero per richiesta di lavoratori stranieri. L’aumento delle assunzioni attese di personale immigrato è diffuso per tutti i livelli professionali. Tra il 2019 e il 2022 si va da un massimo di quasi +60% per le professioni tecniche (+27 mila unità in valori assoluti), per la crescente richiesta delle professioni infermieristiche e sanitarie (complessivamente circa 23 mila entrate) e di quelle legate alla trasformazione digitale (15 mila entrate in totale), a un minimo +15,8% per gli impiegati, un ambito professionale in cui la domanda di stranieri è tradizionalmente contenuta. E’ circa del 50% l’incremento per le figure degli operai specializzati e conduttori di impianti (pari a +101 mila ingressi), con punte molto superiori, ad esempio, per i muratori, per gli elettricisti, per gli operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali e gli operai di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali (rispettivamente, 39 mila richieste, 12 mila, 13 mila e 16 mila entrate). Per le professioni qualificate nel commercio e nei servizi e per le professioni non qualificate, su cui si concentra oltre la metà della domanda di personale straniero, la crescita è pari a +45,5% e +47,3% (in tutto quasi +152 mila richieste). Nel 2022 le imprese hanno riscontrato un’elevata difficoltà di reperimento (47,3%) per il personale immigrato, superiore a quella relativa al complesso delle entrate (circa il 40%), e in costante crescita negli anni. In termini di valori assoluti, questo equivale a circa 436 mila contratti di lavoro previsti per personale immigrato rispetto ai quali le imprese verificano difficoltà di reperimento, quasi 260 mila in più rispetto al 2019 (e circa 170 mila in più rispetto allo scorso anno). La mancanza di candidati riguarda in particolare le figure del settore del legno e del mobile, delle costruzioni, delle industrie metallurgiche, dei servizi sanitari e dei servizi di supporto alle imprese. Le assunzioni di immigrati mostrano una concentrazione nelle regioni del Nord Italia, dove i fabbisogni di personale non coperti sono maggiori. Emerge poi una relazione positiva tra la quota di assunzioni giudicate di difficile reperimento e la quota di entrate rivolta a personale straniero: nelle regioni dove la difficoltà di reperimento è più elevata, e quindi sono maggiori le tensioni dal lato della domanda di lavoro, emerge una maggiore propensione ad assumere immigrati, come per il Veneto, l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Trentino-Alto Adige.

Le esigenze in agricoltura e in altri settori

La regolarizzazione di una quota di migranti per far fronte alle esigenze dell'economia e del welfare viene ormai chiesta da più parti, a iniziare dall'agricoltura, settore finora in prima fila nell'occupazione di gran parte degli immigrati con il 6,4% di presenza straniera tra gli occupati regolari. Dopo la fine della pandemia, sono tornati a crescere gli ingressi di soggiorno dei lavoratori immigrati e nel 2021 ne sono stati rilasciati 274mila, ma per tornare ai livelli pre-Covid, secondo i dati della Fondazione Leone Moressa, mancavano all'appello ancora 80mila stranieri. Resta poi da colmare la differenza tra presenze ed effettivi fabbisogni. Intanto, complessivamente nel 2021,gli occupati stranieri sono stati 2,3 milioni e hanno prodotto 144 miliardi di Pil, il 9% del totale. «In Italia un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere con 358mila lavoratori provenienti da ben 164 Paesi diversi che sono impegnati nei campi e nelle stalle fornendo oltre il 30% del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore», secondo Coldiretti. Le quote per lavoro stagionale, attese principalmente nelle campagne, ammontano a 44mila unità (contro le 42mila dello scorso anno) delle quali 1.500 riservate alle nuove richieste di nullaosta stagionale pluriennale. Invece nella cura della persona lavora il 23% di stranieri contro il 5,7% degli italiani sull'occupazione totale. Assindatcolf chiede «non solo uno snellimento delle procedure di ingresso, chiediamo al governo di allargare le maglie dei decreti flussi e di prevedere espressamente delle quote dedicate al comparto domestico, escluso da ben 12 anni. La strutturale carenza di personale domestico, e in particolare di quello dedito all'assistenza di anziani e non autosufficienti, sta mettendo in seria difficoltà le famiglie, che non riescono più a trovare badanti, baby sitter e colf disposte a farsi assumere.

In un settore come quello domestico, in cui è storicamente prevalente la componente straniera, e soprattutto quella non comunitaria, sarebbe miope continuare a non gestire la programmazione dei flussi di ingresso regolare». Inoltre nell'industria «è emersa una carenza di disponibilità di personale specializzato, un tema che va affrontato a livello nazionale anche cambiando le regole esistenti per facilitarne l'immigrazione. Oggi se sono ingegnere laureato posso arrivare e rimanere, se sono un tecnico, un elettricista specializzato o un muratore specializzato no. Ci vuole un aggiornamento delle leggi», chiedono alcuni industriali italiani. «Disponiamo di molta cultura umanistica, di filosofi e avvocati, ma di gente che "fa" nelle fabbriche e nelle officine un po' meno, perchè c'è stato un cambiamento culturale negli anni. Quando calerà il Pil, quella volta cambieremo idea. Ma ci vorranno 10-15 anni», aveva sottolineato in passato Gianpietro Benedetti, presidente di Confindustria Udine. Nel settore della manifattura l'occupazione tra stranieri e italiani si equivale. Secondo i dati Unioncamere, nelle costruzioni le imprese di italiani perdono quasi 12mila unità, mentre le straniere aumentano di oltre 19mila, mentre la presenza di lavoratori stranieri nell'istruzione e nei servizi resta molto bassa e quasi inesistente nell'amministrazione pubblica.

Le buone pratiche nel settore agroalimentare