I profitti annuali derivanti dal lavoro forzato, in settori quali lo sfruttamento sessuale, l'industria o l'agricoltura, sono in aumento ed ammontano a 236 miliardi di dollari l'anno, secondo un rapporto dell'Onu pubblicato oggi a Ginevra. Il nuovo studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) rivela che l'importo totale dei profitti illegali derivanti dal lavoro forzato nel settore privato è aumentato di 64 miliardi di dollari (37%) dal 2014, «un incremento drammatico alimentato sia dalla crescita del numero di persone colpite, sia dai maggiori profitti generati dallo sfruttamento delle vittime».

Il rapporto dell'Ilo "Profitti e povertà: l'economia del lavoro forzato" stima che i trafficanti e i criminali guadagnino quasi 10mila dollari per vittima, rispetto agli 8.269 dollari (al netto dell'inflazione) di dieci anni fa. I profitti illegali totali annuali derivanti dal lavoro forzato sono più alti in Europa e Asia centrale (84 miliardi di dollari), seguiti da Asia e Pacifico (62 miliardi di dollari), Americhe (52 miliardi di dollari), Africa (20 miliardi di dollari) e Stati arabi (18 miliardi di dollari). Quando i profitti illegali vengono espressi per ogni vittima, i profitti illegali annuali sono più alti in Europa e Asia centrale, seguiti da Stati arabi, Americhe, Africa, Asia e Pacifico.