Opportunità per giovani talenti dell'informatica - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI











Key Partner, digital integrator italiano e indipendente, rilancia la sua scommessa sui giovani talenti presentando il nuovo piano assunzioni, che prevede la ricerca e l’inserimento in azienda di 50 professionisti in ambito Ict. Le posizioni aperte si rivolgono a profili neolaureati in ambito Stem e prevedono un iniziale stage retribuito della durata di tre mesi con formazione continua e training on the job, finalizzato all’inserimento in azienda a tempo indeterminato. Dei 50 profili ricercati, 30 saranno dislocati nella sede di Roma e 20 nella sede di Milano. Nel dettaglio, si ricercano:

- 20 profili da inserire in ambito System integration, per alimentare i relativi team nello sviluppo di soluzioni di integrazione e/o automazione di processi, sfruttando le suite di prodotti messe a disposizione dai partner Tibco, Red Hat, Talend e Appian;

- 20 profili da inserire in area Digital Application Development, che verranno inseriti in un vero e proprio Digital Hub e verranno formati sulle tecnologie open source più utilizzate sul mercato (Angular, NodeJS, Java/SpringBoot, Ruby on Rails, Kotlin, Python, Kafka eccetera), utilizzeranno i più moderni pattern e strumenti a supporto dello sviluppo software (Docker, Kubernetes, Openshift, Jenkins eccetera) e sfrutteranno le funzionalità dei più conosciuti provider di servizi cloud (Aws, Azure, Google Cloud, Heroku eccetera);

- 10 in area Data Management che realizzeranno soluzioni Big Data curando sia gli aspetti architetturali/infrastrutturali di Ingestion e Storage (Elasticsearch, Logstash eccetera), sia gli aspetti di Processamento ed Elaborazione, anche di tipo Predictive e Machine Learning (Aws Emr, Apache Spark, TensorFlow eccetera), sia gli aspetti di visualizzazione tramite strumenti di reportistica avanzata (Tibco Spotfire, Kibana, Aws Quicksight eccetera).

I candidati che entreranno a far parte di Key Partner avranno la possibilità di sviluppare il proprio percorso professionale in una realtà in costante evoluzione e in forte crescita, che garantirà loro un percorso specifico di formazione, sviluppo, valorizzazione del talento oltre che un job grading snello e personalizzato. Inoltre, più del 70% dei dipendenti possiede almeno una certificazione per l’utilizzo di una o più soluzioni professionali.

Key Partner da inizio 2020 ha già effettuato 30 assunzioni tra le sue due sedi, alcune di esse avvenute durante il periodo di blocco dovuto all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Questo per via di una conciliazione vita-lavoro che prevede già da diversi anni la possibilità di lavorare in smart working: ciò ha permesso a Key Partner di mantenere inalterata la propria produttività e gli obiettivi di crescita.

Attualmente la società conta oltre 150 dipendenti che operano nelle sedi di Roma e Milano.

L’età media in azienda di 31 anni dà vita ad un ambiente giovane e dinamico in grado di favorire idee innovative, entusiasmo e nuovi stimoli, mantenendo sempre alta la professionalità e la qualità del lavoro. La sperimentazione continua è incentivata anche attraverso l’attività che si svolge nel Digital Hub, unità di Ricerca & Sviluppo dell’azienda.

Il piano di assunzioni si inserisce nell’ambito del nuovo piano industriale approvato dal Cda, che punta all’obiettivo di un raddoppio del fatturato entro il 2022.

Per candidarsi, è possibile inviare una mail all’indirizzo: jobs@keypartner.com.