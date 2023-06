La scorsa edizione di "Milano Pitch" - Marina Alessi

COMMENTA E CONDIVIDI













Nel 2022 le imprese culturali e creative hanno richiesto circa 278mila lavoratori, pari al 5,4% della domanda di lavoro complessiva delle aziende dei settori industria e servizi. Ad attivare la domanda un insieme di realtà appartenenti ai quattro comparti del sistema produttivo culturale e creativo: industrie creative, industrie culturali, patrimonio storico-artistico, performing art e intrattenimento. A delineare questo scenario è il volume Imprese e professioni culturali e creative, 2022 del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal e analizzato in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne. A queste richieste si sono aggiunte poi ulteriori 20mila entrate programmate dalle imprese del made in Italy a contenuto culturale e, soprattutto, quasi 362mila assunzioni collegate alle imprese del turismo a prevalente vocazione culturale. È una domanda di lavoro che presenta caratteristiche distintive rispetto agli altri settori economici anzitutto per la richiesta di figure professionali altamente qualificate. Si tratta di profili professionali capaci di coniugare elevate conoscenze specializzate con talento e creatività. Pertanto, il 40,6% delle assunzioni riguarda lavoratori laureati, mentre nel complesso dell’economia la quota è pari al 15,1%. Particolarmente elevata è anche la richiesta di esperienza (72,6% delle assunzioni programmate contro il 67% del totale imprese di industria e servizi) e quella di figure diplomate (36,6% delle assunzioni, contro il 28,7% dell’intera economia). Tra le professioni maggiormente ricercate, spiccano gli analisti e progettisti di software nel settore-grafico pubblicitario con 20.920 assunzioni, seguiti dai tecnici esperti in applicazioni audio, video, gaming sempre nel settore grafico-pubblicitario (19.040 assunzioni). Elevata anche la domanda di registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi (12.020 richieste), di operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video (9.850) e di tecnici della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale (6.290). Le imprese culturali e creative hanno assunto anche ingegneri industriali e gestionali per il settore creativo e audio-visivo (4.590 assunzioni), addetti all'accoglienza e all'informazione nell’ambito storico-museale (4.550), così come stampatori (4.050), ingegneri civili e professioni assimilate (3.780) e tecnici web per i settori audio-visivo e grafico-pubblicitario (3.580). Nel 2022 la difficoltà di reperimento per le figure richieste dal sistema produttivo culturale e creativo è arrivata a riguardare il 39,1% delle assunzioni (+8,4% rispetto al 2021) e incrementi ancora più ampi (+10,8% e +9,8%) per le assunzioni delle imprese del Made in Italy a contenuto culturale, con un mismatch che supera il 50% delle ricerche di personale, e del turismo a prevalente vocazione culturale, quasi al 38%. A livello territoriale, sono le province di Roma con circa 63mila contratti, Milano con oltre 58mila contratti, Torino con oltre 16mila contratti e Napoli con circa 13mila contratti a programmare le maggiori entrate tra le imprese culturali e creative. Anche per quanto riguarda il turismo a vocazione culturale i più elevati flussi di assunzioni spettano a Roma con circa 40mila lavoratori ricercati e a Milano con oltre 33mila lavoratori. Seguono le province di Napoli e Venezia con rispettivamente oltre 27mila e circa 25mila assunzioni.

In ripresa l'industria dell'intrattenimento e dello spettacolo

Secondo i rilevamenti della Siae, da gennaio a settembre 2022 il numero complessivo degli “spettacoli” è stato pari a 24.119, con circa 13 milioni di “ingressi”, mentre la spesa al botteghino ha totalizzato la cifra di quasi 451 milioni di euro, con un prezzo medio del biglietto di 35 euro. Merito anche di un calendario piuttosto ricco e del recupero di numerosi show procrastinati a causa delle restrizioni. Un’indicazione interessante soprattutto considerando che c’è stato un aumento anche rispetto al 2019, quando gli ingressi erano stati 12,3 milioni per una spesa pari a 369 milioni di euro, con un prezzo medio di biglietto di 30 euro. Quindi nel 2022, rispetto al 2019, a fronte di una diminuzione del 19% del numero di spettacoli, si registra un aumento degli spettatori del 6% e della spesa al botteghino del 22%. La prospettiva di una ripresa coinvolge anche il comparto delle discoteche e dei locali da ballo, pesantemente colpito dalle restrizioni imposte dalla pandemia, che è tornato alla normale operatività solo da metà 2022, con la fine delle limitazioni alle attività e dello stato di emergenza. Secondo Fipe-Silb il giro d’affari del comparto è comunque di oltre 720 milioni di euro, ma il fatturato complessivo compreso l’indotto (industria della musica, suono e luci, alimentare eccetera) arriva ai due miliardi (nel 2019). Gli occupati diretti sono stimati in circa 50mila, con una media di circa 18 addetti per discoteca, 11 dei quali impiegati con rapporto di lavoro dipendente. In ogni caso è elevata e pari al 63,8% l’incidenza dei contratti stagionali. La voglia di tornare a divertirsi, di andare ai concerti, di sedersi in poltrona nei teatri e di scendere in pista a ballare era altamente prevedibile e la tendenza è confermata anche da elaborazioni dell’Ufficio Studi di Banca Ifis. Secondo l’analisi dell’istituto bancario, l’economia dello spettacolo e dell’intrattenimento nel 2022 ha generato un volume di oltre 54 miliardi di euro (1,5% del Pil nazionale), superando i ricavi complessivi pre-pandemia (2019) con un lusinghiero + 2%. Tuttavia, nonostante la ripresa degli spettacoli dal vivo e la crescita delle attività core, nel 2022 le attività funzionali alla creazione e alla diffusione di performance artistiche e spettacolo sono ancora di poco inferiori (-2%) ai livelli 2019. Un divario che prevedibilmente si riassorbirà quest’anno. Per il 2023 si stima che la crescita si rafforzerà (+3%), fino a raggiungere quasi 56 miliardi di euro di ricavi. I settori con il maggiore sviluppo saranno quelli più strettamente legati all’ideazione di contenuti (+6%, pari a +778 milioni di euro di ricavi) e ai media (+3%, pari a +852 milioni di euro di ricavi) dello spettacolo e dell’intrattenimento, in particolar modo televisione e cinema.

Fino al 30 giugno bando per autori di editoria e audiovisivo​

È aperto fino al 30 giugno 2023 il quinto bando di Milano Pitch, il progetto rivolto ad aspiranti scrittori, autori e sceneggiatori lombardi: in palio, la possibilità di presentare dal vivo le proprie opere inedite ai più importanti protagonisti dell’audiovisivo e dell’editoria in Italia e di vincere borse di sviluppo per un totale di 26mila euro. L’iscrizione, completamente gratuita, si effettua inviando via email a candidature@milanopitch.it il soggetto delle proprie opere inedite e non prodotte di libri (nelle due sezioni Narrativa Junior e Narrativa) e di audiovisivi (nelle due sezioni Serie tv e Cinema). Il bando, che nel corso delle prime quattro edizioni ha permesso a ben 15 progetti su 78 di essere effettivamente adottati e sviluppati, è rivolto a chi non ha ancora compiuto 40 anni, è residente in Lombardia o si è laureato, diplomato o stia frequentando un corso presso Università e Scuole di Cinema della Regione oppure presso i corsi di Anica Academy Ets; per ogni categoria è ammessa anche l’iscrizione di un gruppo di autori. Entro il 10 settembre una giuria composta da docenti di sceneggiatura, produttori, editor e autori selezionerà dai 16 ai 24 progetti che saranno illustrati a case editrici, broadcaster, case di produzione e registi durante il V Milano Pitch Day, in calendario a ottobre. Milano Pitch si è ormai consolidato come un importante appuntamento annuale capace di unire giovani talenti e l’industria culturale e dell’intrattenimento, alla perenne ricerca di nuove storie e suggestioni da sviluppare e presentare a un mercato sempre più esigente e in contesto sempre più sinergico fra editoria e audiovisivo. Dal 2019, Milano Pitch ha dato a oltre 100 giovani autori la possibilità di presentare i loro 78 progetti inediti (a fronte di più di 500 ricevuti) a oltre 70 grandi aziende dell’editoria e dell’audiovisivo, elargendo borse di studio per più di 100mila euro complessivi (contando anche le borse di Development Grant del progetto Storylab) e coinvolgendo giudici d’eccezione come Claudio Bisio, Cristiana Capotondi, Manlio Castagna, Paolo Cognetti, Alessandro D’Avenia, Giacomo Poretti, Licia Troisi. Promosso dall’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (Almed) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Fondazione Milano Scuole Civiche, con il sostegno di Fondazione Cariplo, Anica Academy Ets, Sae Institute e 302 Original Content, Milano Pitch rientra nel progetto StoryLab, nato a marzo 2018, per dare impulso e supporto all’industria dell’audiovisivo e dell’editoria nel territorio lombardo, grazie a bandi, finanziamenti, job training e incontri a supporto degli autori e dell’industria del settore. Le attività di Storylab sono dirette dal professor Armando Fumagalli (direttore del MISP - Master in International Screenwriting and Production dell’Università Cattolica) e dalla Professoressa Minnie Ferrara (direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, Fondazione Milano e del Master in Series Development, Sviluppo e Produzione Creativa della Serialità). Anche quest’anno sono confermate quattro borse di sviluppo per un totale di 26mila euro (9mila per ognuna delle due categorie dell’audiovisivo e 4mila per ognuna delle due dell’editoria). È possibile candidarsi solo ed esclusivamente via e-mail entro le ore 23.59 del 30 giugno 2023 all’indirizzo candidature@milanopitch.it specificando nell’oggetto “Candidatura 2023” e nel corpo mail la categoria in cui si desidera concorrere tra Narrativa Kids e Narrativa, Serie tv e Cinema. È possibile iscriversi per più categorie, ma con una sola opera per categoria. Oltre al PDF dell’opera (per la narrativa dalle 4 alle 8 cartelle da 2.500 caratteri l’una, per le graphic novel, anche con almeno 4 tavole illustrate, per serie tv e cinema il soggetto completo dell’opera fino a un massimo di 30.000 caratteri e le prime 7-8 pagine della sceneggiatura), è necessario compilare e inviare la scheda di partecipazione, disponibile sul sito https://milanopitch.it/. I progetti selezionati verranno comunicati entro e non oltre il 10 settembre 2023, pubblicando sul sito www.milanopitch.it i nomi dei candidati selezionati da differenti giurie per ogni sezione.

Le offerte formative: dall'orientamento al coding, dall'Intelligenza artificiale al benessere

Formare i ragazzi, avvicinarli al mondo dell’imprenditorialità e assisterli in un percorso di crescita personale per aiutarli a trovare il loro futuro. Con queste finalità nasce EduSkillers, un network online formativo gratuito aperto a tutti i ragazzi dai 16 ai 22 anni interessati a lavorare sulla propria crescita personale per imparare a cogliere i propri punti di forza, le proprie debolezze e iniziare a lavorare per costruire il proprio domani. L’iniziativa porta la firma di Osm Edu, realtà dedicata all’orientamento formativo dei giovani adolescenti, che si basa sui metodi di formazione manageriale del gruppo di consulenza aziendale per piccole medie imprese Osm International Group, rivisitati e declinati per adeguarsi al contesto dei più giovani. Sono già state coinvolte 200 scuole, 160 imprese e più di 6mila ragazzi in tutta Italia. Oltre 850 studenti e 90 professori coinvolti e 469 progetti realizzati nelle scuole di Bari, Milano, Roma, Catania, Genova, Napoli, Cosenza e Pescara in un percorso didattico nato per stimolare l’interesse verso le materie Steam (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) e formare i nuovi talenti high tech: sono i numeri di High Tech High School, il progetto ideato e sostenuto da I gt , azienda leader a livello mondiale nel settore del gioco regolamentato, in collaborazione con Codemotion, la piattaforma di riferimento per la crescita professionale degli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti in ambito tecnologico. A Milano, martedì 27 giugno 2023, dalle ore 15 alle ore 18 il Gruppo Galgano organizzerà un corso di formazione gratuito e aperto a tutti che parlerà delle modalità attraverso le quali le neuroscienze possono oggi sempre più migliorare il benessere delle persone in azienda. Il corso si terrà presso l’Hotel Ibis in Via Camillo Finocchiaro Aprile 2. Sono disponibili 60 posti ed è possibile partecipare compilando il seguente modulo di iscrizione entro lunedì 26 giugno 2023: https://forms.gle/Sm79Un3L8fUMFRsbA o scrivendo alla mail nives.boncristiano@galganogroup.com. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire come l’utilizzo di tecnologie innovative integrate in piattaforme digitali e protocolli di intervento validati dalla ricerca neuroscientifica permettono di rilevare il benessere delle persone nelle aziende. Attraverso degli strumenti di bio-rilevazione, sarà inoltre possibile avere una misura oggettiva del proprio stato di benessere e vitalità interna. Giffoni Innovation Hub è alla ricerca di giovani talenti dell’innovazione per il Giffoni Dream Team 2023. In vista della 53esima edizione del Giffoni Film Festival sono aperte le candidature per entrare a far parte della squadra di under 30 chiamati a mettersi alla prova e dimostrare che le nuove generazioni possono e vogliono essere protagoniste del cambiamento e aggiungere tasselli importanti al processo di transizione digitale e tecnologica in corso. I ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, hanno la possibilità di inviare le candidature entro il 25 giugno per vivere un’esperienza unica sia sul piano umano che professionale. Chi farà parte del Giffoni Dream Team 2023, grazie al confronto di idee con i propri coetanei, stakeholder, big dell’innovazione ed esponenti delle istituzioni, potrà ampliare le proprie competenze ed entrare in contatto con grandi aziende come A2A, EnelX, Deloitte, Iren, Conai, BPer Banca, Sammontana, Flowe e molte altre.





Opportunità in diversi settori



Si avvicina l’estate, tempo di vacanze, ma anche di un nuovo lavoro. Sono 2.500 i lavoratori stagionali che Randstad sta cercando in molti settori in tutta Italia. Tra i tanti profili richiesti si segnalano: baristi e camerieri, elettricisti, magazzinieri, installatori di condizionatori, addetti alla produzione e al confezionamento di cosmetici e farmaci, operatori del settore fotovoltaico, saldatori e cablatori.

​Ristorazione e turismo – A fare la parte del leone, nella ricerca di personale, è il settore del turismo, nella sua duplice connotazione: ristorazione e accoglienza. Si cercano, su tutto il territorio, oltre 500 candidati baristi, camerieri, addetti al catering, camerieri ai piani e di sala e addetti alla cucina. La richiesta viene dalle principali zone turistiche italiane, come dalle grandi città. Per il settore della grande distribuzione, food e non food, le richieste sono sempre numerose ma meno rispetto agli anni scorsi. ​

Infrastrutture e costruzioni – Questi due settori vivono da sempre, a livello nazionale, un grande sviluppo durante i mesi più caldi. Qui Randstad ricerca soprattutto elettricisti, anche senza esperienza, con la possibilità di ottenere tutte le certificazioni necessarie grazie ai corsi gratuiti. Lo stesso discorso vale per l'indotto del fotovoltaico, del rinnovabile, dell'edilizia civile, di cantiere e delle grandi opere: la stagione è già ripartita e la maggior parte delle aziende è disposta a creare percorsi di formazione, spesso dando anche vitto ed alloggio, per riqualificare candidati anche senza esperienza.

Logistica - In previsione per il settore logistico, l’assunzione di circa 400 magazzinieri da inserire in varie realtà nel periodo estivo, specialmente nelle zone di Novara, Bologna e Piacenza.

Farmaceutica e cosmetica - Altri due settori dal grande fabbisogno sono la produzione farmaceutica e cosmetica. In particolare, nelle zone di Crema e Lodi si cercano circa 40 candidati da inserire, entro l'estate 2023, come operai addetti al confezionamento cosmetico.



Metalmeccanico e Manifatturiero - In ambito metalmeccanico per le grandi manutenzioni straordinarie estive, la figura più ricercata è quella del manutentore elettromeccanico. C’è poi tutto il mondo della produzione e installazione di condizionatori che richiede assemblatori, cablatori, saldatori e frigoristi. Naturalmente legato al picco estivo, c’è anche la richiesta di personale generico per la copertura del giro ferie in diversi settori manifatturieri con una forte domanda di personale soprattutto in Veneto e Trentino-Alto Adige.



Tutte le offerte di lavoro sono rintracciabili sul sito: http://www.randstad.it.







Adecco seleziona 70 risorse professionali per Sirti Telco Infrastructures spa, nelle regioni di Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio e Sardegna. Tra i ruoli professionali ricercati vi sono capisquadra, autisti con patente C-Cqc ed escavatoristi, ai quali si richiede esperienza pregressa in ambito cantieristico stradale. Sono inoltre aperte le selezioni di risorse per il ruolo di giuntisti di fibra ottica junior, le quali parteciperanno a un percorso di formazione della durata di tre settimane, finalizzato ad acquisire le competenze necessarie e propedeutico all’inserimento in azienda. Ai candidati che ambiscono a diventare giuntisti di fibra ottica junior, si richiede il possesso della patente B. Inoltre, essere in possesso di diploma o di qualifica tecnica in elettrica/elettronica/elettrotecnica o informatica con indirizzo in telecomunicazioni e con una breve esperienza maturata in ambito elettrico rappresenta requisito preferenziale. Per le risorse che avranno superato con successo il processo di selezione è prevista l’assunzione con contratto a tempo indeterminato con Adecco. Ulteriori informazioni sull’azienda, sulle figure ricercate e sulle modalità per candidarsi sono disponibili a questi link:

- Capisquadra, autisti ed escavatoristi;

- Giuntisti di fibra ottica Junior.

Action, la catena di discount non food, continua il suo piano di sviluppo in Italia ed entra nel Lazio aprendo il suo primo punto vendita ad Ariccia, comune nella città metropolitana di Roma Capitale, gestito da uno staff locale di 30 nuovi assunti tra addetti al negozio, capo negozio e assistente. Con questa nuova apertura la catena di discount mira a rafforzare e consolidare ulteriormente il suo progetto di crescita sul mercato italiano, che conta già oltre 600 dipendenti distribuiti in 34 negozi tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lazio. Entro la fine dell’anno conta di raddoppiare le sue dimensioni e aprire altre 600 posizioni sul territorio nazionale. Il sito per monitorare le opportunità di lavoro e candidarsi è https://it.action.jobs/job-alert. Castel Guelfo The Style Outlets, in collaborazione con Lavoro Più, organizza una giornata di incontri dedicata a chi è interessato a intraprendere una carriera nel mondo del retail. L’appuntamento è per mercoledì 21 giugno 2023 dalle 10 alle 16 presso l’outlet a Castel Guelfo di Bologna (Bologna) in via del Commercio, 4/2. Il centro rappresenta un importante polo occupazionale per l’area in cui sorge. Basti pensare che, con le sue 110 boutique di prestigiosi marchi nazionali e internazionali, impiega circa 800 persone (tra impieghi diretti e indiretti). Oltre 30 i brand aderenti all’iniziativa - tra cui Puma, K-WAY, Napapijri, Geox, Motivi e Baldinini – e diverse le figure professionali ricercate: dallo store manager, all’assistant manager, al sales assistant. Per conoscere le offerte disponibili e partecipare è necessario iscriversi a questo link: https://oliverweb.lavoropiu.it/Consenso.aspx?cdannu=21467&cdFonte=074. Fino al 5 settembre sarà possibile iscriversi all'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza per supportare le imprese e le reti di impresa nelle azioni previste dal Piano nazionale impresa 4.0. Lo comunica il Mimit-Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le imprese potranno, successivamente, richiedere un contributo per la transizione green e digitale attraverso i soggetti iscritti all'elenco del Mimit che potranno erogare consulenze specifiche relative l'applicazione delle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud, fog e quantum computing; cyber security; integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (Npr) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina; manifattura additiva e stampa tridimensionale; -internet delle cose e delle macchine; integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi e sviluppo commerciale verso mercati; programmi di open innovation. I consulenti potranno inoltre supportare le imprese anche nei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, con l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa. L'attività di consulenza potrà anche riguardare l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l'equity crowdfunding, l'invoice financing, l'emissione di minibond. La misura è gestita con il supporto tecnico di Invitalia. Per maggiori informazioni: https://www.invitalia.it/. Sempre al Mimit si cercano economisti industriali e ingegneri dei materiali per rafforzare le capacità di analisi del Centro Studi. Ecco i link delle posizioni aperte: https://lnkd.in/eeWQs4Kv; https://lnkd.in/e2JfkGDP.