Studenti in formazione - Junior Consulting

COMMENTA E CONDIVIDI













Un percorso di formazione rivolto a studenti universitari e laureati in discipline Stem che intendono diventare professionisti nell’ambito della consulenza aziendale. Partirà con questo obiettivo il 26 gennaio, Junior Consulting, il percorso di formazione sviluppato da Elis, ente non profit che coinvolge ogni anno oltre 8mila persone in Italia e all’estero in percorsi di formazione e aggiornamento professionale. Il programma di formazione è finalizzato all’integrazione del percorso accademico con le competenze tecniche e trasversali necessarie a lavorare come consulente nelle aziende. I candidati acquisiranno nuove conoscenze ed esperienza attraverso lezioni frontali con professionisti esperti, incontri con ceo e top manager, ed entrando a far parte di un team di consulenza di Elis Innovation Hub. La Winter Edition di Junior Consulting si svolgerà in presenza a Milano, dal 26 gennaio al 3 febbraio 2023. Il percorso è strutturato in due fasi ed è rivolto a studenti universitari e laureati in discipline scientifiche quali Ingegneria, Economia, Statistica e Matematica. La prima fase è la settimana di formazione intensiva caratterizzata da lezioni teoriche, incontri e workshop con top manager di grandi aziende trasmettono competenze e permettono di acquisire maggiore consapevolezza sui propri obiettivi professionali e Training Session – Lezioni teoriche finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e di adeguati comportamenti organizzativi. Vengono affrontati in particolare gli ambiti: comunicazione, organizzazione efficace del lavoro, problem solving. Le conoscenze acquisite permettono di affrontare il successivo processo di apprendimento, basato su casi di studio presentati dai ceo delle aziende del Consorzio Elis e il coinvolgimento in un progetto di consulenza nella seconda fase del programma. La seconda fase invece riguarda l’esperienza su un progetto di consulenza. I partecipanti che superano un’ulteriore selezione, accedono a un modulo di formazione dedicato ai principi del project management, all’utilizzo delle metodologie e degli strumenti per la gestione efficace dei progetti. Le competenze acquisite preparano all’inserimento in un team di consulenza di Elis Innovation Hub, insegnandoti a redigere documenti tecnici, preparare presentazioni efficaci e gestire i futuri incontri con il Cliente. La partecipazione al programma è gratuita. I partecipanti che accedono alla fase progettuale ricevono una borsa di studio. I dati di placement sono notevoli. Perché al termine del percorso, il 100% dei partecipanti viene inserito nell’azienda dove ha seguito il progetto, presso imprese consorziate o lavorando direttamente con il gruppo Elis. Tra le aziende che parteciperanno al programma vi sono Terna, Leonardo, Illy, Italgas; Plenitude, Acciaierie Italiane e Aidexa.Per candidarsi gli interessati possono farlo tramite form https://lp.elis.org/junior-consulting/ fino al 12 gennaio, termine di invio per le candidature.

Nasce "Emma Villas Academy"

L’affitto breve di ville e casali di pregio è stato il boom turistico degli ultimi quattro anni in Italia. Secondo i numeri dell’Osservatorio Emma Villas per il 2022 sono state 7.390 le settimane prenotate (+55% sul 2021) in circa 500 strutture gestite in esclusiva da Emma Villas. Una crescita che ha fatto registrare un aumento complessivo del fatturato di Emma Villas del +63% rispetto al 2021, pari a un incremento del 112% rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemia. Una crescita che si traduce in una grande opportunità di lavoro, per questo Emma Villas lancia, per il 2023, una grande call to action (l’azienda ricerca portfolio manager per le acquisizioni di nuove ville, property manager in tutta Italia per la gestione delle proprietà, ma anche booking e concierge account per la sede centrale) e una sua proposta di alta formazione professionale: la Emma Villas Academy. Il progetto dedicato alla crescita e alla valorizzazione delle nuove figure del settore nasce da un’esigenza specifica di rispetto dell’alta qualità del servizio. Investire nella formazione è fondamentale per Emma Villas, che con circa 45mila ospiti accolti all’anno da tutto il mondo non può prescindere dal presidiare la qualità delle ville e lo standard della loro gestione. Proprio per rispondere alle esigenze di un mercato in crescita e mantenere alti gli standard dei servizi offerti nasce Emma Villas Academy, un progetto ambizioso volto a fornire competenze di settore, grazie al supporto di una squadra di trainer qualificati e offrire opportunità di crescita ai portfolio manager, property manager, quality inspector, sale manager, concierge manager e account marketing e comunicazione. La formazione è dedicata ai nuovi assunti, ai dipendenti e agli oltre 100 collaboratori di Emma Villas. L’attività formativa è iniziata ad ottobre scorso, è svolta da professionisti interni all’azienda con sessioni in presenza e trainer on the job che prevedono l’affiancamento delle nuove risorse da parte dei senior manager dell’azienda. L’Academy offre inoltre ai propri dipendenti e collaboratori diversi strumenti di formazione; nella piattaforma dell’Academy un’area riservata accoglie protocolli, procedure lezioni registrate, tutorial e materiali a supporto delle diverse “famiglie professionali”. Le sessioni si svolgono da remoto e in presenza presso le sedi di Emma Villas di Roma, l’headquarter di Chiusi (Siena) nel quale a marzo verrà inaugurata una sala conferenze, ma anche negli uffici tecnici in Sicilia e Sardegna. L’azienda attribuisce alla formazione un valore centrale. È utile a fornire gli strumenti necessari alla comprensione del modello di business e a investire costantemente nella crescita professionale dei propri dipendenti. Questi ingredienti hanno consentito a Emma Villas di aumentare il proprio portfolio di 100 ville (+105% vs 2021) e le figure dei property manager (+28%), il personale preposto proprio alla gestione generale delle strutture. Ai property manager è richiesta la gestione e il controllo complessivo dell’immobile e di tutte le attività a supporto della locazione: supervisione continuativa della proprietà, l’accoglienza, il coordinamento delle risorse in loco che si occupano della cura del giardino, della piscina e le pulizie. Mentre i quality inspector, sono responsabili del controllo degli standard qualitativi delle strutture per garantire qualità e comfort e offrire al cliente un prodotto in perfette condizioni “a prova di feedback”. I concierge manager svolgono attività di customer service, segreteria, problem solving, gestione clientela internazionale e dettagli arrivi durante la stagione. Gli operatori booking si occupano del supporto alle vendite e della gestione delle prenotazioni, gli agenti commerciali o portfolio manager invece gestiscono la parte acquisitiva e di gestione dei rapporti con i proprietari di ville, avere un proprio portfolio di strutture o contatti sono i criteri preferenziali di ingaggio per gli agenti. Completano tutti i profili la padronanza della lingua inglese, mentre per molti la conoscenza del mercato immobiliare è essenziale, così come la possibilità di spostarsi in maniera autonoma. Per candidarsi è necessario inviare una mail di presentazione allegando curriculum vitae e foto all’indirizzo mailing@emmavillas.com.

"Borse formazione lavoro", Mondo Convenienza assume, nuovo piano industriale di Fincantieri

Fino al 28 febbraio 2023 è possibile partecipare al bando Borse formazione e lavoro, che viene riaperto da Fondazione Caript con la seconda di tre “finestre” in programma per questa iniziativa. Il bando ha un budget complessivo di 350mila euro e dopo la prima fase di apertura, conclusa a fine novembre, restano ancora disponibili oltre 160mila euro. Le risorse sono distribuite su tre linee di intervento: finanziare sino a un massimo di 5mila euro voucher individuali riservati a residenti in provincia di Pistoia da utilizzare a copertura di tutte le spese per percorsi formativi; finanziare borse lavoro, sino a un massimo di 15mila euro ciascuna, per favorire l’assunzione di residenti in provincia di Pistoia presso enti non profit (con sede in provincia) e presso aziende (su tutto il territorio nazionale); favorire l’assunzione di residenti in provincia di Pistoia presso enti del Terzo settore, assicurando un contributo di 600 euro mensili per la durata massima di un anno. Sinora sono state accolte 27 domande, 23 delle quali per assunzioni da parte di enti del Terzo settore, per una spesa complessiva di 188.378 euro. Per agevolare al massimo chi è in cerca di lavoro il bando non impone limiti di età ai partecipanti e, oltre a questo, è stato programmato con tre diverse scadenze: dopo quella del 28 febbraio, infatti, una terza finestra sarà riaperta dal 1° al 30 aprile 2023, nel caso il budget totale non fosse stato completamente esaurito.



Mondo Convenienza prosegue la strategia di crescita in Italia con un nuovo ampio programma di recruiting. Il Gruppo, presente in Italia con 46 punti vendita e 41 hub logistici, ha avviato un nuovo piano di assunzioni con circa 180 posizioni aperte per addetti alla vendita. Sono 11 i punti vendita nel Nord Italia coinvolti nella cerca di nuove risorse del reparto vendita, in particolare in Piemonte per gli store di Settimo Torinese (16 posti) e Moncalieri (15 posti); in Lombardia per gli store di San Giuliano Milanese (16 posti), Brescia (17), Rescaldina (14), Lissone (19), Como (3) e Trezzano sul Naviglio (27); in Veneto per gli store di Verona (22 posti) e Mestre (9) e in Emilia-Romagna per lo store di Bologna (21 posti). Tutti i venditori neoassunti vengono accompagnati nel loro inserimento in azienda attraverso un percorso di formazione strutturato e graduale di otto settimane, articolato in più fasi durante il quale apprendono passo dopo passo a progettare graficamente gli ambienti da arredare e a offrire diverse soluzioni ai bisogni del cliente e servizi su misura. La crescita interna dei collaboratori è un principio fondamentale in Mondo Convenienza, che offre specifici percorsi di carriera e posizioni aperte rivolte esclusivamente ai dipendenti. Le posizioni aperte sono disponibili al sito mondoconv.it, da cui è possibile inviare la propria candidatura: https://www.mondoconvenienzagroup.com/posizioni-aperte/.

Infine il Consiglio di amministrazione di Fincantieri ha approvato il piano industriale per il periodo 2023-2027. Secondo una nota della società, il piano si inserisce in un contesto dove vi è l’uscita dell’emergenza pandemica, una dinamica geopolitica e scenari macroeconomici globali in continua evoluzione. Al riguardo, Fincantieri vede delle buone opportunità, in virtù delle «competenze distintive nella cantieristica navale ad alto valore aggiunto». Il leader delle costruzioni manifesta l’intenzione di consacrare la sua posizione di leadership a livello mondiale nei vari settori del turismo da crociera, della difesa e dell’energia. Per raggiungere l’obiettivo, il gruppo mira a «potenziare le sinergie tra i settori cruise, di difesa e della navi specializzate offshore», nell’ambito della transizione energetica e dell’innovazione tecnologica. Nell’ambio delle crociere, Fincantieri prevede di realizzare nuove navi extra lusso tecnologicamente avanzate e con motori a basso impatto ambientale; passando invece all’industria militare, Fincantieri vuole continuare a lavorare ai sommergibili di nuova ​generazione e ad accattivarsi nuove commesse nel campo delle navi di ​superficie per l’area asiatica e il medio oriente.​ Un ambito che appare particolarmente promettente, dove Fincantieri promette ingenti investimenti, è l’eolico offshore. Nello specifico, l'azienda assume in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Campania, Toscana, Lombardia e Veneto. Le figure professionali ricercate sono: specialista investor relation; senior risk; junior It analyst (stage); progettista di impianti marinareschi; quality assurance lead; software engineer; human resource manager. Per conoscere il dettaglio completo delle posizioni aperte, i requisiti necessari e inviare la propria candidatura, visita la pagina Linkedin dell'azienda.









​​