La terza generazione della vettura italiana più iconica nasce per essere rivoluzionaria, e non solo perché è la prima Fiat completamente elettrica della storia del marchio torinese. La produzione a Mirafiori della 500e partirà a giugno e i primi esemplari verranno consegnati a settembre: 37.900 euro (al lordo degli incentivi) il prezzo della versione d'esordio (chiamata “La Prima”) cabriolet, top di gamma e super accessoriata, una serie limitata di cinquecento esemplari per ogni nazione, venduti in 28 Paesi. La versione “normale” invece dovrebbe essere a listino a partire da 28mila euro circa (sempre al lordo dei bonus) ma la cifra è ancora ufficiosa.

Proviamo a scoprire cosa c'è dietro questo progetto, che per Fiat e per l'intero Gruppo Fca rappresenta una scommessa di mercato decisiva, per molte ragioni. Nuova 500 e nasce da un foglio bianco, cioè dalla situazione di massima libertà per ingegneri e designer. Un modo di operare, questo, che ha consentito di curare qualsiasi aspetto con la massima attenzione e di scegliere le migliori soluzioni, come nel caso del sistema propulsivo, che prevede un motore da 87 kW (118 CV) che consente una velocità massima di 150 km/h (autolimitata) e una accelerazione in 3.1 secondi nello 0-50 km/h (il classico scatto al semaforo di città) e di 9.0 secondi nello 0-100 km/h. Ma è anche il caso dell'autonomia e dei tempi di ricarica, due temi cruciali per i potenziali clienti.

L'autonomia di Nuova 500e arriva fino a 320 km (ciclo WLTP) grazie alle batterie Lithium-Ion che hanno una capacità di 42 kWh. Per ottimizzare i tempi di ricarica la vettura è equipaggiata con il sistema fast charger da 85 kW che consente di ricaricare la batteria più rapidamente. Ad esempio, per disporre di una riserva di energia sufficiente a percorrere 50 chilometri - più di quanto necessario nell'utilizzo medio giornaliero - sono necessari solo 5 minuti. E sempre grazie al fast charger, è possibile ricaricare l'80% della batteria in appena 35 minuti. La presa Combo 2 posizionata sulla fiancata posteriore destra della vettura consente la ricarica sia in corrente alternata sia continua, abilitando quindi il fast charger.

Sono state però studiate soluzioni ancora più innovative per la ricarica domestica. L'edizione di lancio della nuova 500 e comprende nel prezzo anche l'Easy Wallbox, il sistema “casalingo” che permette di collegarsi alla rete della propria abitazione in modalità plug&charge, sfruttando una normale presa domestica tipo schuko (CEE7/4), Questa soluzione - che è stata sviluppata da Engie EPS in esclusiva per Fca e sarà commercializzata in Europa da Mopar in concomitanza con il lancio del modello - è gestibile via Bluetooth e consente di ricaricare da subito a casa propria la propria 500 e con una potenza di ricarica fino a3 kW stabilizzando il carico energetico, il tutto senza interventi da parte di personale specializzato. Easy Wallbox è già predisposta per l'upgrade di potenza a 7,4 kW che permette la ricarica domestica completa in poco più di 6 ore.