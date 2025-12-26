Fenomeno minicar: tutti le conoscono, e in città sono sempre di più

Piccole, agili, magari non sempre comodissime ma perfette per trovare parcheggi insperati, e riuscire a divincolarsi nel traffico urbano. Le minicar - soprattutto quelle elettriche che rappresentano la stragrande maggioranza - sono una realtà sempre più presente nelle nostre città. Nel 2024 in Italia ne sono state immatricolate oltre 21 mila, e le previsioni per fine 2025 indicano un'ulteriore crescita (almeno del 10-15%). Ora lo conferma anche una ricerca di mercato di Ipsos Doxa condotta nello scorso novembre per conto di Aixam, leader europeo nella produzione di minicar. L’indagine è stata realizzata attraverso 1.088 interviste face-to-face (presso la casa degli intervistati) a un campione rappresentativo della popolazione italiana dai 15 anni in su.

Una categoria sempre più riconoscibile. Le minicar rappresentano oggi un elemento riconoscibile del paesaggio urbano italiano. In particolare i quadricicli “leggeri”, modelli che si possono guidare già dai 14 anni in avanti con il “patentino”, primo passo verso la patente B1 che permette dai 16 anni e dopo l’esame relativo, di portare a bordo una seconda persona.

Il pubblico mostra un livello di familiarità ampio verso questa categoria di veicoli (l’86% ne ha sentito parlare). I vantaggi riconosciuti riguardano principalmente l’uso quotidiano in città: facilità di parcheggio (vantaggio citato dal 54% degli intervistati), praticità nel traffico urbano (51%) e possibilità di guida già a 14 anni (38%), caratteristica apprezzata soprattutto dai più giovani. L’indagine ha preso anche in considerazione i risultati della recente campagna di Aixam Mega Italia (i cui spot sono stati trasmessi in concomitanza della trasmissione televisiva X Factor). Tale campagna ha contribuito a rafforzare la conoscenza del brand: un intervistato su 4 (25%) conosce Aixam, e la sua notorietà è omogenea tra le diverse generazioni, con valori superiori al 30% per gli appartenenti alla Generazione Z e ai Millenials. La campagna di comunicazione ha contribuito anche a rafforzare l’interesse verso il brand: il 13% degli intervistati (dato raddoppiato rispetto a prima della campagna adv, quando era al 6%) prenderebbe in considerazione Aixam qualora decidesse di acquistare una minicar. I principali motivi di scelta di Aixam riguardano soprattutto il design e la solidità delle sue minicar, considerate trendy, assieme alla possibilità di potersi affidare a una rete capillare di concessionari dove poterle provare e acquistare.

Nata in Francia nel 1983 Aixam-Mega, con 400.000 veicoli venduti tra il 1983 e il 2024, è storicamente il primo produttore europeo di minicar. Aixam-Mega inoltre è stata la prima casa automobilistica a produrre minicar 100% elettriche, mercato in cui ha debuttato nel 2008. Dal 2013 Aixam-Mega è entrata a far parte di Polaris Industries il leader mondiale nel settore powersports (ATV, quad, motoslitte e veicoli per l’off road, on road, marine). Oggi il gruppo conta tre stabilimenti operativi in Francia, dove sono impiegate più di 350 persone e dove possono essere potenzialmente prodotti e assemblati fino a 30.000 veicoli.