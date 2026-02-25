Swift Sakura, sboccia al Festival una Suzuki floreale "a tempo"

Sul tetto e nei dettagli il colore rosa delicato quanto intenso del ciliegio in fiore abbinato alla purezza del bianco metallizzato sulla carrozzeria, l’eleganza a contrasto con la grinta della brillante compatta di casa Suzuki. Il festival di Sanremo, di cui la filiale italiana del brand giapponese è sponsor consolidato da oltre un decennio, tiene a battesimo una versione speciale e ammiccante del modello più venduto e richiesto: tra i fiori e il profumo di primavera nasce la Suzuki Swift Hybrid Sakura, una raffinatezza che ammicca sicuramente al pubblico femminile ma emana gioventù senza distinzioni né preclusioni, anche di età. Avrà un percorso ben definito e delimitato, che va oltre il concetto di serie speciale e la rende un oggetto particolare e ricercato come la elegante bellezza: l’auto è ordinabile subito, arriverà in concessionaria da metà marzo, ma sarà in vendita soltanto fino al 21 giugno, giorno di chiusura ufficiale delle vendite. Dopo diventerà un pezzo da collezione.

Sakura è il fiore del ciliegio, un simbolo per eccellenza della cultura giapponese, non solo bellezza e purezza della rapida fioritura in primavera, ma anche e soprattutto un richiamo ad apprezzare l’istante e quel che si sta vivendo, rappresentando insieme rinascita, nobiltà d’animo e altri profondi e affascinanti valori ma anche lo scorrere rapido della vita da vivere intensamente ogni giorno.

Fiore tra i fiori di Sanremo, la Suzuki Swift Hybrid Sakura è sbocciata nell’area in cui il brand giapponese offre quotidianamente al pubblico che fa da cornice al Festival di Sanremo una settimana di spettacolari show con esibizione di artisti famosi (in questa occasione Gaia, Bresh, The Colors, Francesco Gabbani e i Pooh con premiazione alla carriera in diretta nell’ambito del Festival) in una suggestiva area all’aperto situata in piazza Colombo a pochi metri dal Teatro Ariston. Per Suzuki è il 13° anno di partnership, il terzo con l’allestimento del SuzukiStage.

Swift Hybrid Sakura è proposta con una esclusiva livrea bicolore basata sulla purezza della carrozzeria in Bianco Artico Metallizzato sposata alla delicatezza del Rosa Oro Metallizzato sul tetto e sulle calotte, una emanazione di riflessi “caldi e preziosi”, un gioco cromatico tenue e intenso al tempo stesso che ritroviamo all’interno su pannelli porta, plancia e console cambio. Sui montanti posteriori spicca il logo Sakura in caratteri logografici a caratterizzare l’origine orientale. L’auto è stata sviluppata sull’elaborazione della versione migliore già in commercio (Top dai contenuti più ricchi), accoglie un motore efficiente e moderno, il brillante 1.2 hybrid 12V da 81 CV con cambio automatico CVT e aggiunge alcuni dettagli come la ricarica wireless, il bracciolo centrale in ecopelle oltre all’inedito bi-color, al sistema Suzuki Connect, a dotazioni complete di assistenza e supporto alla guida perché “Suzuki ritiene che la sicurezza non deve essere un optional ma a disposizione di tutti e su tutti i modelli” ha spiegato Massimo Nalli, presidente e CEO di Suzuki Italia che vanta il primato di miglior mercato europeo per Suzuki (Swift la più venduta). L’auto costa 21.950 euro, guidabile anche dai neopatentati.