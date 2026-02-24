Adr: Fiumicino miglior "hub" d'Europa per il nono anno consecutivo

Per il nono anno consecutivo l'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Roma Fiumicino si conferma al vertice in Europa per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori nella categoria dei grandi hub con oltre 40 milioni di passeggeri. A decretarlo, attraverso gli Airport service quality (ASQ) customer experience awards 2025, è stata l'associazione internazionale di categoria Aci World, che ha premiato, per il terzo anno consecutivo, anche l'aeroporto "Giovan Battista Pastine" di Ciampino nella categoria degli scali tra i 2-5 milioni di viaggiatori. Con questi due nuovi primati, l'Italia vede confermato il primato a livello europeo attraverso il sistema aeroportuale della Capitale, gestito da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che guarda ora alla realizzazione del piano di sviluppo aeroportuale, cruciale per garantire standard di servizio e capacità adeguati alla domanda crescente.

L'Airport service quality, indagine internazionale di misurazione delle funzioni aeroportuali, si è basata quest'anno sulle valutazioni espresse su più di 30 indicatori da oltre settecentomila passeggeri in quasi 400 aeroporti in tutto il mondo. Con il punteggio record di 4,64 (su una scala da 1 al massimo di 5), nel 2025 Roma Fiumicino si posiziona al primo posto tra tutti i 124 aeroporti europei e tra i grandi hub europei e nord americani partecipanti al sondaggio, primeggiando per la "customer experience", dall'efficienza del viaggio all'accoglienza, fino a pulizia e comfort complessivo. «Questo riconoscimento è innanzitutto un'ulteriore conferma del grande lavoro quotidiano delle nostre persone e di tutta la comunità aeroportuale - ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma -. Ed è il frutto di una convinta politica di investimento nelle infrastrutture e di internalizzazione e governo delle attività operative più sensibili per la nostra utenza. Con lo scenario di traffico in costante crescita, confermare la leadership europea significa ora assumersi una responsabilità ulteriore: continuare su questa strada, investendo in innovazione, processi e infrastrutture». Nel 2025 Adr ha già toccato la cifra record di oltre 55 milioni di passeggeri complessivi tra gli scali di Fiumicino e Ciampino: «E' necessaria una visione di evoluzione infrastrutturale di medio-lungo periodo - ha proseguito Troncone -. Per questo riteniamo fondamentale e urgente proseguire nel percorso previsto dal nostro piano di sviluppo aeroportuale: si tratta di una scelta non più rimandabile per rafforzare la connettività internazionale del Paese, sostenere turismo ed economia e rendere il "Leonardo da Vinci" sempre più una piattaforma strategica per i flussi di transito globali». L'annuncio di questi riconoscimenti sarà celebrato in una cerimonia di premiazione in programma dal 31 agosto al 4 settembre a Istanbul, in Turchia.