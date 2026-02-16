Anche Fiat sale sul podio di Milano Cortina con la 600 Sport

Ricordate quella bellissima pubblicità Fiat che vedeva la squadra di bob giamaicana partecipare alle olimpiadi del 2006? Fu una delle più iconiche in assoluto, ed oggi viene riproposta – in versione “vent’anni dopo” - per promuovere i veicoli commerciali Fiat (e non solo quelli) nell’ambito delle Olimpiadi invernali 2026.

“Orgoglio, disciplina, determinazione e gioia”: è ciò che lega Fiat alle Olimpiadi. A dirlo è Federica Bruno, manager director di Stellantis. Che aggiunge: “La nostra è una gara che dura dodici mesi e il primo, gennaio, è andato molto bene”.

I numeri in effetti sono positivi. La quota Fiat sul mercato delle vetture tradizionali sommate ai veicoli commerciali leggeri tocca il 14,5% del mercato italiano, per un totale di oltre 13.300 unità vendute a gennaio (quelle di Stellantis in tutto sono 45.334). Con la mitica Pandina la preferita dagli italiani. Costa ancora relativamente poco, ed è anche bella. E considerato che le Olimpiadi rappresentano una vetrina mondiale davvero importante, occorre ricordare che il Gruppo è partner dei Giooch con 3.000 vetture - tra le quali la nuova Grande Panda, Fiat 600 in tutte le sue declinazioni e veicoli commerciali, Doblò su tutti - messe a disposizione non solo di atleti ma anche di tutta l’organizzazione olimpica. In questo contesto olimpico non poteva mancare una serie speciale: si chiama Edizione Milano Cortina prevista sulla Fiat 600 che, dopo la 600e del 2023, la 600 hybrid del 2024, il rinnovamento di gamma del 2025, diventa 600 Sport per un completamente della gamma.

La 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 è una serie speciale per il mercato italiano. Sotto il cofano c’è il mild hybrid da 145 CV, abbinato al doppia frizione a sei marce con tanto di paddle al volante. E’ una vettura che nel nostro test drive si è disimpegnata bene, dimostrandosi brillante nello scatto e pratica nell’uso quotidiano. Si distingue per la nuova tinta Verde Mediterraneo, anche con tetto nero a contrasto, cerchi dark da 18” e dettagli esterni neri. Dentro, ambiente total black e sedili sportivi. Lunga 4,17 metri, offre fino a 385 litri di bagagliaio. Disponibili anche la versione 110 CV ibrida e l’elettrica da 156 CV. Il prezzo? Lo stesso della 600 La Prima: 31.350 euro che, approfittando del lancio promozionale, diventa 24,450 euro.

Per gli appassionati del mondo Abarth invece ecco la Abarth 600e Competizione Milano Cortina 2026. Derivata dalla Abarth 600e, la più potente di sempre, la Competizione Milano Cortina 2026 sprigiona 280 CV e scatta da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi. Sviluppata con Stellantis Motorsport sulla piattaforma Perfo eCMP, punta su differenziale autobloccante e freni maggiorati. Livrea Shock Orange con tetto nero, interni in Alcantara e Adas completi. È la Abarth elettrica più estrema, acquistabile, chiavi in mano, a partire da 46,250 euro. Sì, sono tanti soldi, ma si sa che il prezzo, per gli appassionati dello Scorpione, è un semplice dettaglio. Da sempre.