La nuova Renault Symbioz: il listino parte da 32.000 euro

Moderna, spaziosa e pratica: a quasi 60 anni dal lancio della Renault 16 (e 40 anni dopo la rivoluzione introdotta da Espace), Renault fa entrare Symbioz nella tradizione delle voitures à vivre per la famiglia che hanno caratterizzato la sua storia. Auto versatile, che vanta il meglio delle tecnologie del segmento C di Renault, Symbioz offre compattezza ed abitabilità. Offerta con la sola modernissima motorizzazione a benzina full-Hybrid E-Tech di Renault, Symbioz riprende il Dna del marchio, adattandolo ai nostri tempi.

Incarnando il nuovo linguaggio stilistico di Renault, punta sulla continuità con i modelli recenti, Scenic E-Tech Electric e nuovo Captur. E' stato pensato per le famiglie alla ricerca di spaziosità, modularità, modernità ed efficienza ma anche per le flotte aziendali, che aspirano all'elettrificazione e alla riduzione del TCO (Total Cost of Ownership). Symbioz rafforza la presenza di Renault nel segmento C, posizionandosi tra Captur ed Austral. Questo nuovo modello, lungo 4,41 m, completa la gamma E-Tech hybrid, già composta da Arkana (4,57 m) ed Austral (4,51 m), ed è complementare alla gamma E-Tech Electric, insieme a Megane e Scenic E-Tech Electric. Conferma, inoltre, la coerenza strategica di Renault, che risponde a tutti i desideri degli automobilisti realizzando una duplice gamma con piattaforme dedicate. IUl listino parte da 32.000 euro per arrivare a 36.500 per le versioni più accessoriate.

Il nome: Symbioz come simbiosi

Parafrasando la sua etimologia greca, un connubio tra 'syn' che significa con e 'bios' ovvero vita. Da qui nasce il senso di un'esperienza da vivere 'insieme' che cela dietro una molteplicità di significati. Essere insieme vuol dire, infatti, vita, e viceversa. Prende origine da qui il nome del suv di segmento C che Renault ha lanciato la scorsa primavera.

Nel dizionario, la simbiosi è descritta come un'associazione biologica e duratura tra due organismi viventi, reciprocamente vantaggiosa. E poi in senso figurato rimanda all'umanità, alla vita sociale e, istintivamente, alla famiglia. Riportandola al rapporto tra auto e passeggeri, questa definizione è in linea con il posizionamento del nuovo veicolo compatto Renault per le famiglie. "Per questo futuro modello - ha precisato Sylvia dos Santos, responsabile Strategia Naming della direzione Global Marketing - volevamo porre al centro del nome l'essere umano ed il rapporto intimo che unisce la famiglia alla sua auto. Il nome Symbioz è molto interessante dal punto di vista etimologico. Vita e insieme rappresentano due valori profondamente radicati nel Dna di Renault con le voitures à vivre".Insieme, vita, famiglia: questi concetti pongono l'accento sugli esseri umani e, nel senso più ampio del termine, sulla forza del legame che li unisce. Symbioz è anche un nome particolarmente adatto per un suv Renault pensato per le famiglie, con un'abitabilità generosa ed un grande volume di carico. "Questo nome fa riferimento anche alle nostre radici francesi. Symbioz rimanda immediatamente al termine francese symbiose. La pronuncia è simile in diverse lingue, per cui il nome Symbioz risulta di facile comprensione a tutti", ha aggiunto dos Santos.Armonia, adattamento e versatilità, ma non solo: il nome Symbioz preannuncia una vera e propria alchimia tra il nuovo suv Renault e i suoi passeggeri. Con il suo design esterno ed interno e l'abitacolo high-tech, Symbioz è un'auto in grado di creare un legame, se non addirittura un rapporto ricco di emozioni con e tra i passeggeri. "Il nome Symbioz - prosegue la manager - illustra perfettamente la vita con il nostro veicolo, dove i passeggeri fanno tutt'uno con l'auto e l'ambiente".

Il design: proporzioni e linee scolpite

Un equilibrio delle proporzioni ottenuto grazie al generoso sbalzo posteriore che bilancia la verticalità del frontale. Sono questi i due punti focali che definiscono la nuova cifra stilistica di Renault. Progettato sulla versione allungata della piattaforma CMF-B di Clio e Captur (segmento B), ma anche di Arkana (segmento C), Symbioz ha proporzioni equilibrate. Persino lo sbalzo posteriore, che garantisce il volume del bagagliaio, conferisce fluidità alle linee generali. Le linee scultoree del nuovo linguaggio stilistico di Renault, visibili all'anteriore e al posteriore di Symbioz, incorniciano le fiancate trattate con delicatezza e sobrietà. Il frontale ed il posteriore sono caratterizzati da spigoli pronunciati che, colpiti dalla luce, strutturano i volumi con sfaccettature, conferendo così alle forme una certa raffinatezza. Il nuovo logo Renault è onnipresente: completo, al centro della calandra, tagliato in due verticalmente per creare la firma luminosa oppure motivo che anima la grafica della griglia.Il design di Symbioz è completato dalle grandi ruote da 19'' delle versioni Esprit Alpine ed Iconic. Tutti i cerchi (da 18 e 19'') sono nuovi ed esclusivi per questo modello. Hanno un design ingegnoso che gioca sugli effetti grafici dinamici per dare l'illusione che la ruota sia in movimento, anche quando è ferma. I fari allungati orizzontalmente conferiscono invece all'auto uno sguardo penetrante. Sono collegati da una fascia nera che alleggerisce visivamente la superficie del frontale, dando un'impressione di maggiore ampiezza del veicolo. Il posteriore ha un volume scolpito, generoso e dinamico, molto movimentato dalla luce. I fari ampliano al massimo la larghezza, conferendo grande presenza visiva al veicolo e preservando, al tempo stesso, la sua capacità di infilarsi in strade strette. Il portellone posteriore verticale lascia presagire un'abitabilità generosa all'interno. Tra le sette tinte proposte, Symbioz inaugura il nuovo e vibrante Blu Mercure. L'emblematico Rosso Passion è il colore offerto gratuitamente dal configuratore, dove compaiono altre cinque tinte: Bianco Nacré, Grigio Cassiopea, Nero Étoilé, Grigio Aviation e Blu Iron.

Sotto al cofano l'efficiente E-Tech full Hybrid 145

Efficiente ed economica all'utilizzo, la motorizzazione E-Tech full hybrid 145 disponibile su Renault Symbioz offre tutto il comfort e la silenziosità della guida elettrica in città, senza vincoli di ricarica. La tecnologia E-Tech full hybrid, per cui sono stati depositati oltre 150 brevetti e che può contare sull'esperienza Renault in Formula 1, soprattutto a livello di rigenerazione e recupero energetico, offre dinamicità ed efficienza. La sua architettura ibrida cosiddetta "serie-parallelo" comprende due motori elettrici (un e-motor da 36 kW ed un motorino di avviamento ad alta tensione di tipo HSG - High-Voltage Starter Generator - da 18 kW) ed un motore termico benzina 4 cilindri da 1.6 litri e 69 kW (94 cv), associati ad una trasmissione multimode intelligente con innesto a denti senza frizione e ad una batteria da 1,2 kWh. La trasmissione ha 4 rapporti per il motore benzina e 2 rapporti per il motore elettrico principale. La motorizzazione E-Tech full hybrid 145 offre, quindi, fino a 14 possibili abbinamenti di funzionamento tra motore termico e motore elettrico, per un rendimento energetico ottimizzato.

L'avviamento avviene sempre in modalità elettrica ed è possibile circolare in città fino all'80% del tempo in modalità 100% elettrica, con una riduzione dei consumi che può arrivare fino al 40% in ciclo urbano rispetto ai classici motori termici benzina. In autostrada, invece, l'architettura del gruppo motopropulsore permette al motore termico di azionare direttamente le ruote, senza alcuna dispersione. La tecnologia Renault consente a Symbioz di registrare i migliori consumi in ogni circostanza, con un ciclo WLTP stimato a 4,6 l/100 km. Dal lancio, il gruppo motopropulsore non ha mai smesso di essere ottimizzato, soprattutto a livello di gestione software, per migliorare i consumi e il comfort di utilizzo, soprattutto in autostrada. Come nuova Clio e nuovo Captur, anche Symbioz dispone della nuova funzione E-Save, che si attiva premendo un pulsante situato a sinistra del volante e che consente di migliorare il comfort di guida e di ottimizzare i consumi, mantenendo il livello di carica della batteria ad un minimo del 40%, in modo da poter sempre contare su sufficiente energia elettrica per affrontare le salite senza perdita di velocità ed effettuare sorpassi potendo contare solo sul motore elettrico. Symbioz può, inoltre, contare sulla guida ibrida predittiva, che consente il massimo utilizzo dell'energia elettrica rispetto all'energia termica, a vantaggio dei consumi.

Sicurezza: i sistemi di assistenza alla guida

Lanciato nel 2023, il programma Human First incarna la volontà di Renault di incrementare la sicurezza del conducente e dei passeggeri, ma anche degli altri utenti della strada, in tutto il mondo, tramite numerosi progressi tecnologici. In linea con quest'obiettivo ambizioso, Symbioz si pone ai massimi livelli in termini di sicurezza passiva e attiva. Nella versione iconic è dotato di 6 airbag e 29 dispositivi di assistenza alla guida (Adas) di ultima generazione. Tra questi, l'Active Driver Assist (guida autonoma di livello 2) e il cruise control adattivo sono tra i più avanzati del segmento. In dettaglio, l'Active Driver Assist è un'evoluzione dell'Highway and Traffic Jam Companion che diventa ora contestuale, ampliando il suo campo di applicazione al di là delle strade a scorrimento veloce. Il suo principio consiste nell'associare intelligentemente le funzioni dell'Adaptive Cruise Control (con Stop & Go), dell'assistenza al mantenimento nella corsia e del riconoscimento della segnaletica stradale. Abbinandole a dati di geolocalizzazione e mappe specifiche, il veicolo può circolare in modo autonomo anche se il conducente è tenuto per legge a mantenere il contatto con il volante. Il conducente può anche attivare la funzione di riconoscimento della segnaletica stradale che mostra sul cruscotto e sullo schermo di navigazione la velocità massima consentita nel tratto di strada che il veicolo sta percorrendo. Nel caso in cui la velocità del veicolo sia superiore a quella autorizzata, compare un segnale visivo.

Il pulsante sul volante consente di attivare il limitatore ed il regolatore di velocità, ma anche l'Adaptive Cruise Control intelligente, per adattarsi automaticamente o meno alla velocità legale. In termini di dispositivi di assistenza alla guida, uno dei punti forti di Symbioz è il sistema di frenata automatica di emergenza che funziona anche nelle manovre in retromarcia. Quando i sensori a ultrasuoni rilevano la presenza di un potenziale ostacolo (che si tratti di un pedone, un ciclista, un palo o altro), il sistema avverte il conducente con segnali visivi e acustici. Se il conducente non reagisce, la frenata di emergenza è attivata per due secondi per evitare la collisione. Questo dispositivo è operativo in retromarcia ad una velocità compresa tra 3 e 10 km/h.

Per assistere i conducenti e ridurre il rischio di incidenti, Symbioz è dotato di uno strumento che li aiuta ad essere consapevoli dei propri comportamenti e abitudini di guida (con un punteggio su una scala da 0 a 100 che prende in considerazione velocità, traiettoria e distanze di sicurezza) e fornisce loro consigli personalizzati, sia a livello di guida che di utilizzo degli Adas, suggerendo aree di miglioramento. Un nuovo pulsante situato a sinistra del volante, My Safety Switch, consente al conducente, con un semplice gesto, di attivare o disattivare le impostazioni preferite per almeno sei Adas contemporaneamente, stabilendo ad esempio se attivarli o meno. Per aumentare la sicurezza, a bordo di Symbioz sono disponibili: frenata automatica di emergenza con funzione incroci (Automatic Emergency Braking System Junction Function), sensore angolo morto (Blind Spot Warning - BSW), assistenza al mantenimento nella corsia (Lane Keeping Assist - LKA), alert di superamento della linea di carreggiata (Lane Departure Warning - LDW) e sistema di controllo dell'attenzione del conducente (Driver Attention Alert - DAA). In aggiunta per un'esperienza di guida al top è possibile utilizzare: regolatore e limitatore di velocità, regolatore di velocità adattivo intelligente (Intelligent Adaptive Cruise Control - IACC), Alertdistanza di sicurezza (Distance Warning - DW) eassistenza alle partenze in salita (Hill Start Assist - HSA). Infine per le manovre di parcheggio: camera a 360° (360° Around View Camera), sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali (Rear, Front and Side Park Assist), alert di uscita dal parcheggio in retromarcia (Rear Cross Traffic Alert - RCTA) e alert di uscita sicura degli occupanti (Occupant Safe Exit Alert - OSE).

Gli interni e la novità del tetto "opacizzante"

Senza rinunciare alla compattezza delle dimensioni esterne, Symbioz offre uno spazio interno generoso, facilmente modulabile grazie alla panchetta posteriore scorrevole e arricchito da equipaggiamenti che contribuiscono al benessere a bordo, come il tetto in vetro opacizzante Solarbay ed il portellone posteriore motorizzato. Inaugurato con Rafale e Scenic E-Tech Electric, il tetto in vetro opacizzante Solarbay è una dotazione emblematica delle voiture à vivre Renault di ultima generazione. Il conducente e i passeggeri possono scegliere tra quattro posizioni: tetto completamente trasparente, completamente opaco, trasparente davanti e opaco dietro oppure viceversa.

L'abitacolo di Symbioz condivide con nuovo Captur la struttura della plancia. La versione iconic è rivestita con materiali specifici, moderni e raffinati. La fascia superiore è ricoperta da materiale speciale soft-touch nella versione techno, motivi in sfumature blu nella versione esprit Alpine ed effetto alluminio spazzolato sfumato nella versione iconic. La fascia inferiore è rivestita da speciale tessuto sportivo nella versione esprit Alpine e tessuto spalmato granulare (TEP) impreziosito da cuciture nella versione iconic.

Ognuna delle tre versioni ha sellerie specifiche, espressione di personalità ben distinte, in linea con i profili dei clienti target. I sedili della versione techno sono rivestiti da uno spesso tessuto arricchito con motivi ricamati a forma di losanga, cuciture gialle e profili gialli e grigi. I sedili della versione Esprit Alpine riprendono i codici specifici di quest'allestimento, con cuciture blu e goffrature laterali in TEP, mentre gli schienali e le sedute sono rivestiti dallo stesso tessuto sportivo dei pannelli delle porte e del cruscotto. Infine, i sedili della versione iconic sono ricoperti da un tessuto speciale a maglie larghe che rimanda al mondo degli equipaggiamenti sportivi alto di gamma.

La panchetta posteriore, che consente uno scorrimento di 16 cm, offre ai passeggeri dei sedili posteriori un raggio alle ginocchia di 221 mm, mantenendo in questa configurazione un volume del bagagliaio di 492 litri. Quando i sedili posteriori non sono occupati da adulti, è possibile spostare in avanti la panchetta, ottenendo così un volume di carico superiore, fino a 624 litri e fino a 1.582 litri con i sedili posteriori completamente ripiegati (2/3-1/3). L'accesso al pianale piatto è agevolato dall'assenza del bordo, caratteristica che consente di caricare facilmente anche gli oggetti più ingombranti. Un punto di forza di Symbioz è il bagagliaio che, con un volume di carico che va da 492 a 624 litri in funzione della posizione assunta dalla panchetta scorrevole, è dotato di portellone motorizzato con sistema di apertura senza contatto. Dall'interno, il conducente può aprirlo e chiuderlo con un apposito comando situato sul cruscotto. All'esterno, può attivare l'apertura e la chiusura premendo il pulsante elettrico sul bagagliaio, usando la chiave Keyless Entry o facendo passare il piede sotto il sensore del paraurti posteriore.