L'insegna degli studios di Mgm - Ray Miller via Pixabay

Amazon starebbe trattando per acquisire la società cinematografica e televisiva Mgm per circa 9 miliardi di dollari (7,4 miliardi di euro).

La notizia del negoziato è stata lanciata lunedì dal sito specializzato sul mondo della tecnologia The Information ed è stata in seguito confermata da diverse fonti, compresi Bloomberg e Financial Times.

Le trattative sarebbero in corso da diverse settimane e al tavolo si sarebbero seduti il capo di Amazon Tv Mike Hopkins e il presidente di Mgm Kevin Ulrich. Metro-Goldwyn-Mayer, il cui fondo Anchorage Capital rappresenta il principale azionista, è in cerca di un acquirente da mesi. La possibile acquisizione di Mgm permetterebbe ad Amazon di rafforzare ulteriormente la propria offerta su Prime Video.

Il negoziato starebbe accelerando dopo l'annuncio, martedì, dell'operazione con cui AT&T e Discovery metteranno assieme le proprie forze proprio per essere più forti nel mercato dello streaming oggi dominato da Netflix, Amazon e Disney.