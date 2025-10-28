La preghiera si svolgerà alla presenza dei rappresentanti delle Chiese e delle Comunità Cristiane

Il Papa al Colosseo: Preghiera dei cristiani e finale di “Osare la Pace”

Oggi a conclusione della tre giorni di incontri sulla pace della Comunità di Sant’Egidio papa Leone XIV parteciperà alle 17 alla cerimonia conclusiva di “Osare la pace”, che si terrà al Colosseo. Ma questo appuntamento arriverà dopo la preghiera della pace, che per i cristiani sarà sempre al Colosseo, e dopo una giornata di forum tematici su disuguaglianze, economia più equa, abolizione della pena di morte, sul Mediterraneo come crocevia di crisi, sull’Africa come continente emergente, sul ritrovare le ragioni del vivere insieme e sulla necessità di trovare ideali in un mondo che sembra averli smarriti.