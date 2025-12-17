Il Papa a Herzog: «Ferma condanna per ogni antisemitismo»

Nel pomeriggio di oggi, come ha riportato il Vaticano, Leone XIV ha avuto un colloquio telefonico con Isaac Herzog, presidente dello Stato d'Israele. Con una nota su X, Herzog ha riferito di aver ribadito al Pontefice «l'importanza del rapporto con la Santa Sede», esprimendo la «speranza per un futuro di pace».

In occasione «delle imminenti festività natalizie e della festa ebraica di Hanukkah», il Papa ha ricevuto oggi una telefonata dal presidente israeliano Isaac Herzog. A riportarlo un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede. Durante il colloquio, si legge nella nota, «alla luce del recente attentato terroristico a Sydney», avvenuto lo scorso 15 dicembre a Bondi Beach, il Pontefice «ha ribadito la ferma condanna della Chiesa Cattolica verso ogni forma di antisemitismo, che in tutto il mondo continua a seminare paura nelle comunità ebraiche e nell'intera società». Prevost ha colto l'occasione anche per rinnovare ad Herzog l'«appello affinché si perseveri nei processi di pace in corso nella regione, soffermandosi anche sull'urgenza di intensificare e proseguire gli sforzi in materia di aiuti umanitari».

Anche il presidente dello Stato d'Israele ha commentato sul suo profilo X il dialogo avuto con il Papa, in cui ha ribadito anche «la grande importanza» del «rapporto con la Santa Sede e i cristiani di tutto il mondo». Oltre ad aver condiviso il timore per l'«allarmante aumento dell'antisemitismo globale», incluso «il devastante attacco terroristico contro la comunità ebraica di Sydney», Herzog ha riaffermato, secondo quando si legge nel post, «l'urgente necessità di combattere ogni forma di questo odio».

La telefonata è stata anche l'occasione, come scrive ancora Herzog, per rivolgere a Leone XIV «e alle comunità cristiane di tutto il mondo gli auguri per le imminenti festività natalizie», sottolineando ancora una volta la «grande importanza» del rapporto «con la Santa Sede e i cristiani di tutto il mondo». Poi ha annunciato che nelle prossime settimane «i leader delle comunità cristiane di Israele si riuniranno per un incontro festivo annuale presso la Residenza Presidenziale a Gerusalemme». Secondo quando si legge ancora nel post, infine, il Pontefice e Herzog avrebbero entrambi «espresso la speranza di pace e di un futuro più luminoso per il mondo dopo il nuovo anno».