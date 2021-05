Santa Rita da Cascia - (Ansa)

Tutto è pronto a

Cascia

, piccolo borgo umbro, per celebrare degnamente come ogni anno santa Rita, – il 22 maggio, nel giorno della sua festa – la vedova monaca agostinana vissuta tra il 1381 e il 1447. Per l’occasione “la santa degli impossibili” verrà ricordata in modo particolare nella città di Cascia dove visse e morì e dove è custodito il suo corpo. Motore di queste celebrazioni come ogni anno saranno la Comunità della monache agostiniane. La festa sarà trasmessa con una diretta di 8 ore, alla quale tutti potranno unirsi. «La maratona della festa del 2020 – ha spiegato suor Maria Rosa Bernardinis, priora del Monastero Santa Rita da Cascia– è stata vista 300 mila volte. Perciò continuiamo ad annullare i confini della festa, sempre più capace di avvicinare non solo nel corpo, ma anche nel cuore. È lì che Rita vive e che vogliamo arrivi la sua voce e il suo amore per non far sentire nessuno solo». Sarà possibile seguire l’evento collegandosi (da un pc. tablet o smartphone) al sito

festa.santaritadacascia.org

.