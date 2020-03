Quarantacinque minuti per ritrovare nella preghiera il senso di quello che ci sta accadendo, di una prova che sembra non aver fine. Il Rosario per l'Italia - trasmesso in diretta da Tv2000 e ospitato dalla chiesa romana di San Giuseppe al Trionfale - ci ha fatto parlare insieme la lingua della fede più semplice e spontanea: quella che davanti al mistero della sofferenza e della fatica inspiegabile che prova la vita si abbandona alla supplica, alla richiesta di una grazia, che sa chiedere il dono di una grazia, per tutti. Guidato dal segretario generale della Cei monsignor Stefano Russo e animato da alcuni rappresentanti della comunità parrocchiale - tra i quali un medico -, il Rosario è stato recitato dentro la chiesa deserta, nella quale le Ave Marie hanno trovato l'eco della preghiera di tutti quelli - certamente tanti - che si sono si sintonizzati sulla rete televisiva della Chiesa italiana, sul sito di Avvenire o sulla sua pagina Facebook (che hanno rimandato il segnale della diretta insieme ad altri media online).

Un abbraccio consolante nell'invocazione "per non arrenderci alla paura che isola e dispera", come ha detto Russo nella breve introduzione introducendoci all'ascolto del video-messaggio del Papa (del quale qui sotto c'è il testo integrale). Episodi della vita di san Francesco riferiti nelle cronache di Tommaso da Celano, le stesse parole del Poverello, e le intese orazioni di santa Caterina da Siena hanno introdotto i cinque Misteri della Luce (che si contemplano ogni giovedì): il Battesimo nel Giordano, le Nozze di Cana, l'Annuncio del Regno, la Trasfigurazione e l'Eucaristia. Per ogni mistero, un'intenzione proposta da monsignor Russo: le famiglie, gli operatori sanitari, i malati, i governanti e i ricercatori, infine il Papa, i sacerdoti, la Chiesa, i battezzati e le persone di buona volontà. Una preghiera universale, nella quale l'Italia ha potuto rispecchiarsi in quella stessa radice cristiana che in questi giorni traspare nel prodigarsi di tanti, senza risparmio, nel responsabile rinunciare a molto di sé per l'interesse di tutti, nella speranza di una luce che ci attende, certa, oltre il quotidiano bollettino di una traversata del deserto inimmaginabile sino a pochi giorni fa. Per questo c'è una Madre che ci abbraccia, e Giuseppe il Custode che protegge e guida tutta la famiglia umana verso una casa sicura.

Ecco il testo del videomessaggio del Papa.

Cari fratelli e sorelle,

mi unisco alla preghiera che la Conferenza Episcopale ha voluto promuovere, quale segno di unità per l’intero Paese.