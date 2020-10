Foto Siciliani

“E’ lo Spirito Santo che chiama la gente. Forse dopo questa dura prova, con queste nuove difficoltà, con la sofferenza che entra nelle case, i fedeli saranno più veri, più autentici”. Parola del Papa che, interpellato nei giorni scorsi da un giornalista sulle ricadute della pandemia per la frequentazione delle liturgie, ha parlato della necessità di riappropriarsi dell’autenticità della fede. In questi giorni di ansie e di crescenti difficoltà è alla Messa della domenica che la fede ci spinge, un’oasi di preghiera, di speranza, di spirito comunitario: perché – è sempre il Papa che ce lo insegna – da questa crisi di esce solamente tutti insieme. Ormai sappiamo bene che nelle nostre parrocchie le condizioni di sicurezza sono massime, e dunque tutti possono prendere parte di persona in assoluta serenità alla liturgia eucaristica festiva. Ma c’è chi proprio non può, o non ce la fa. E’ per loro – e per chi li accudisce – che realizziamo ogni settimana questa guida alle Messe in diretta nazionale o locale, in tv e in streaming sui canali social, da cattedrali e santuari, realizzata anche grazie all'aiuto di Marina Lomunno e Debora Ruffolo. Buona domenica a tutti, allora, sempre sostenendoci a vicenda in questo nuovo tempo di prova. (Per segnalare Messe e notizie: f.ognibene@avvenire.it)

Sabato 31 ottobre



Ore 20

Sul sito www.chiesasalute.it e sul canale Youtube della parrocchia è disponibile la Messa prefestiva celebrata nella parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute a Torino. Presiede il parroco don Franco Pairona, giuseppino del Murialdo. Al termine la benedizione presso l’urna di san Leonardo Murialdo venerata nel santuario.

Ore 21

Rosario in diretta dalla Santa Casa di Loreto su Telepace Fano Tv, in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube Santa Casa Loreto. Da lunedì al sabato Angelus e Rosario alle 12 in diretta su Vatican News, Telepace e in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube Santa Casa Loreto. Messa feriale alle 7.30 dalla Santa Casa in diretta su Telepace Fano Tv, streaming www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube Santa Casa Loreto.



Domenica 1 novembre



Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky) la Messa dal Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia).



A Cagliari i frati Mercedari del Santuario mariano di Nostra Signora di Bonaria – patrona della Sardegna – celebrano la Messa con diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre liturgie eucaristiche alle 8.30, 10, 11.30, 18.30 e alle 20, sempre in diretta.



Ore 7.30

Dal Santuario di Oropa (Basilica antica) Messe in diretta streaming sul sito www.santuariodioropa.it/funzioni-in-diretta/ alle 7.30, 9, 16.30 (presiede il rettore don Michele Berchi) e 18.15.



Ore 8

Da Santa Maria degli Angeli la diretta della Messa celebrata nella Porziuncola. Altre Messe in diretta alle 9.30, 11, 13, 17 e 19. Tutte le celebrazioni sono live streaming su www.porziuncola.org nella sezione Web Tv.



Ore 8.30

Su Tv2000 diretta della Messa dal Santuario dell’Amore Misericordioso a Collevalenza (Perugia).



Ore 9.30

Messa in diretta su Rete 7 (canale 12 del Digitale terrestre o su www.rete7.cloud) dalla Basilica di Maria Ausiliatrice, Casa Madre dei salesiani dove si venerano le spoglie mortali di san Giovanni Bosco: presiede il rettore don Guido Errico. Messa feriale in diretta dalla Basilica tutti i giorni alle 9.



Diocesi di Mondovì: dal Santuario della Natività di Maria Regina Montis Regalis collegandosi a www.santuariodivicoforte.it/diretta-streaming/ si possono seguire le Messe delle 9.30, 11, 16 e 18.



Ore 10

Su Canale 5 la diretta della Messa dal Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia).



Dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto Messa in diretta su Telepace, Fano Tv, streaming www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube "Santa Casa Loreto”.

Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio: le Messe festive sono trasmesse in diretta streaming sul sito www.santuariodicaravaggio.it alle 7, 8.30, 10, 11.30, 16 e 17.30.

Dalla Cattedrale di Senigallia la Messa in diretta streaming audio su www.diocesisenigallia.eu.



Ore 10.30

Dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia a Torino su Youtube con accesso dal sito www.srita.it si può seguire in diretta streaming la Messa presieduta dal rettore monsignor Mauro Rivella.

Dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario si può seguire la Messa in diretta streaming presieduta dal rettore monsignor Giuseppe Trucco..



Ore 11

La Messa in diretta su Raiuno va in onda dalla Cattedrale di Bitetto (Bari).

Dal Duomo di Milano diretta della Messa su Chiesa Tv (canale 195 digitale terrestre) e in streaming sul sito www.chiesadimilano.it.

Assisi: Messa dal Santuario della Spogliazione in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria, streaming su Mariavision.it). Nel Santuario sono custodite le spoglie mortali del beato Carlo Acutis.

Ore 12

In diretta l’Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.



Ore 16

Dal Santuario di Santa Rita a Cascia la Messa trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Monastero Santa Rita da Cascia youtube.com/monasterosantarita.



Ore 18

In diocesi di Trento la Messa dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné. Diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.



Ore 19

Su Tv2000 la Messa in diretta dal Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia)..