Edvige Carboni

Una laica, una donna normale, che visse una vita di carità nascosta, ma che fu eletta in modo misterioso e ricolmata di grazie e doni soprannaturali. Come altre donne laiche del ‘900, da Marthe Robin, Luisa Picarreta, Therese Neumann per le quali è aperta la causa di beatificazione e di cui la Chiesa sta riscoprendo il lascito mistico. Questa fu Edvige Carboni, che domani verrà proclamata beata a Pozzomaggiore, paese dove nacque il 2 maggio 1880, oggi in provincia di Sassari e diocesi di Alghero-Bosa.

Edvige imparò fin da bambina l’arte della tessitura e del ricamo, dalla madre e dalle suore di San Vincenzo ad Alghero: con quell’abilità poté aiutare la famiglia, soprattutto quando la madre morì prematuramente, permettendo a due dei suoi fratelli di studiare. Questa responsabilità fu ciò che le impedì di abbracciare la vita religiosa, desiderio che aveva maturato fin da piccola. Con l’aiuto dei confessori capì che le veniva chiesto di seguire un’altra strada, che si rivelò non meno feconda, anzi. Ebbe fin da bambina visioni, che la accompagnarono per tutta la vita, insieme a vessazioni diaboliche, estasi e numerosi fenomeni mistici, tra cui le stimmate. Tutto questo generò nei suoi confronti da una parte l’ammirazione di chi la conobbe - fra i tanti il padre vincenziano Giovanni Battista Manzella (per il quale è in corso la causa di beatificazione), l’arcivescovo di Cagliari Ernesto Maria Piovella, san Luigi Orione, il gesuita padre Felice Cappello (anche per lui è in corso la causa) e il passionista padre Ignazio Parmeggiani, suo ultimo confessore - ma anche sospetti e calunnie. Nel 1925 fu sottoposta a un’indagine canonica da cui uscì assolta. Nel 1929, insieme al padre ormai anziano, lasciò la Sardegna per trasferirsi nel Lazio dove la sorella Paolina era insegnante, stabilendosi a Roma nel 1938.

Nella sua spiritualità ebbero un ruolo particolare i Novissimi. L’amica Flora Argenti testimoniò a riguardo: «Pregava assiduamente per le anime del purgatorio. Continuamente queste anime purganti, per concessione divina, comparivano a lei perché raddoppiasse le preghiere per la loro liberazione e le lasciavano impronte e scottature del loro fuoco. E spesso io la vidi soffrire per queste piaghe. Allora si moltiplicava per pregare e faceva celebrare sante Messe… dopo la liberazione queste anime si presentavano tutte raggianti di beatitudine eterna a lei per ringraziarla. Ella, nelle estasi, vedeva anime che, appena morte cadevano nell’inferno, ed erano molte, e anime del fuoco del purgatorio e anime che volavano in Cielo. Nel giorno dei morti vedeva stuoli e stuoli di anime che la ringraziavano e le dicevano di ringraziare le persone che avevano pregato per loro per volare in paradiso».

Edvige Carboni morì il 17 febbraio del 1952. Nel 2015 il suo corpo è stato traslato da Albano Laziale nel Santuario di Santa Maria Goretti a Nettuno. Le sue spoglie hanno fatto ritorno in Sardegna il 25 maggio e resteranno nella chiesa parrocchiale di Pozzomaggiore, dove Edvige ricevette il Battesimo.



La solenne celebrazione di domani sarà presieduta dal cardinale Angelo Becciu, anche lui sardo e prefetto della Congregazione delle cause dei santi. «Una circostanza speciale ed eccezionale, che viviamo con tutto l’entusiasmo che un avvenimento del genere comporta» ha affermato il vicario generale di Alghero-Bosa, monsignor Giuseppe Curcu, nel suo intervento alla conferenza stampa che si è tenuta ad Alghero venerdì. «Edvige era una donna semplice, una donna delle nostre comunità, come tante che si dedicano a servire gli altri. La nostra beata è testimone di una fede forte e Dio l’ha privilegiata con segni unici, nella condivisione della sua passione».