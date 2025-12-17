Sequestrati 248 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro

Quasi 250 chili di cocaina purissima sono stati sequestrati stamani nel porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. La droga, suddivisa in 217 panetti, era nascosta in due container provenienti dall'estero che trasportavano auto usate e sacchi di sesamo. La Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno dapprima sottoposto i due container a scansione radiogena, utilizzando le apparecchiature di scanner in dotazione, e successivamente li hanno indagati all'interno con l'aiuto dei cani delle unità cinofile delle Fiamme gialle. Secondo gli investigatori, la cocaina sequestrata avrebbe consentito alle organizzazioni criminali un introito pari a circa circa 40 milioni di euro. Nel corso di quest'anno i sequestri di stupefacenti eseguiti nel porto di Gioia Tauro hanno raggiunto le quasi cinque tonnellate, superando il dato del 2024.

L'operazione rientra in una più complessa e articolata intensificazione delle ispezioni e dei controlli disposta, in questi ultimi mesi dell'anno, su tutta l'area portuale per individuare, tra le migliaia di container movimentati giornalmente, quelli utilizzati dalle organizzazioni criminali per importare la cocaina in Italia. Gli atti compilati nel corso dell'operazione sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Palmi all'attenzione del procuratore Emanuele Crescenti, per la convalida e il successivo prosieguo delle indagini.