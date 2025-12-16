Giubileo, le date e gli orari di chiusura delle quattro Porte Sante

Giubileo al rush finale. È quasi tutto pronto per i riti di chiusura dell'Anno Santo della speranza, che si concluderà solennemente il 6 gennaio 2026 con la celebrazione nella Basilica di San Pietro prevista alle 9.30. Sono ancora decine di migliaia i pellegrini, provenienti da ogni parte del mondo, che stanno attraversando le quattro Porte Sante delle Basiliche papali maggiori di Roma per vivere l’esperienza giubilare in queste ultime settimane. La prima Porta ad essere chiusa, per restare murata fino al prossimo Giubileo, sarà quella della Basilica di Santa Maria Maggiore, il 25 dicembre, come riporta la Sala Stampa della Santa Sede. A presiedere il rito di chiusura, seguito dalla Messa, sarà alle ore 18 il cardinale arciprete della Basilica, Rolandas Makrickas.

Poi sarà il turno della cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano, il 27 dicembre, alle ore 11, con il rito e la celebrazione eucaristica presieduti dal cardinale vicario Baldo Reina, e animati dal coro della diocesi, diretto da monsignor Marco Frisina. Il 28 dicembre, alle ore 10, serrano i battenti della Porta Santa della Basilica di San Paolo fuori le Mura, con le celebrazioni presiedute dal cardinale arciprete James Michael Harvey. Nel giorno dell’Epifania, infine, sarà papa Leone XIV a chiudere la Porta Santa di San Pietro, prima di celebrare in Basilica la Messa che segnerà l’atto finale del Giubileo 2025, dando appuntamento ai pellegrini al 2033 per l’Anno Santo straordinario della Redenzione. A breve sarà resa nota anche la data in cui si celebrerà il rito di chiusura della quinta Porta santa, quella che papa Francesco ha desiderato aprire eccezionalmente nella cappella del carcere di Rebibbia a Roma lo scorso 26 dicembre.

Le ultime settimane del mese, poi, come sempre, saranno particolarmente intense per il Papa, impegnato nelle celebrazioni del Natale. La Messa della notte del Natale del Signore torna alle 22 (e non più alle 19) nella Basilica di San Pietro e sarà presieduta dal Pontefice, mentre la celebrazione eucaristica del 25 dicembre, seguita dalla consueta benedizione Urbi et Orbi dalla loggia centrale della Basilica, si terrà alle 10. Gli impegni dell’anno solare, poi, per papa Leone XIV si chiuderanno il 31 dicembre, sempre in San Pietro, alle 17 con i Primi Vespri e il "Te Deum" di ringraziamento per l’anno trascorso all’Altare della confessione, per riprendere la mattina dell’1 gennaio, con l'Eucaristia della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, alle 10.