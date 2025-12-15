I vescovi italiani: «Ripudiare ogni forma di antisemitismo»

C’è una «ferma e decisa condanna al terrorismo in ogni sua forma» e un accorato invito rivolto a «tutti i cattolici che sono in Italia a ripudiare ogni antisemitismo e ogni espressione violenta contro il popolo ebraico» nella «via italiana» del dialogo interreligioso. A sottolinearlo con forza è il Messaggio della Commissione episcopale della Cei per l’ecumenismo e il dialogo inviato in vista della 37ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei in programma, come di consueto, per il prossimo 17 gennaio. «Uniti nella stessa benedizione. “In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra” (Gen 12,3)» è il tema a fare da guida alla Giornata e al Messaggio.

La lettera per gli attentati di oggi: diciamo no alla violenza

Parole riprese e ampliate nella lettera inviata oggi dal presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, e dal vescovo Derio Olivero, presidente della Commissione episcopale per l'ecumenismo e il dialogo, al rabbino Alfonso Arbib, presidente dell'Assemblea rabbinica italiana, e a Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane. Nel testo i vescovi esprimono «dolore e sdegno per il vile attentato che ieri, a Bondi Beach, in Australia, ha insanguinato l’Hanukkah, provocando numerosi morti e feriti». «Ribadiamo la nostra ferma condanna dell’antisemitismo, esortando i cattolici italiani a ripudiare ogni forma di violenza, sia verbale sia fisica - si legge nel messaggio -. La Chiesa in Italia non smetterà di contrastare l’odio verso gli ebrei perché fedele a ciò che ha di più caro e radicato nella sua coscienza: “Il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo”». Da qui il richiamo al quarto paragrafo della dichiarazione conciliare Nostra Aetate, secondo la quale la Chiesa «esecra tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, memore del patrimonio che essa ha in comune con gli Ebrei, e spinta non da motivi politici, ma da religiosa carità evangelica, deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell’antisemitismo dirette contro gli Ebrei in ogni tempo e da chiunque». «Questa motivazione profonda diventa impegno a diffondere una cultura della pace e della nonviolenza, non cedendo mai alle logiche della violenza, ma costruendo una società riconciliata - affermano ancora Zuppi e Olivero -. Nell’affidare all’amore misericordioso del Padre le vittime dell’insensato attacco e invocando la guarigione per quanti stanno soffrendo nel corpo e nello spirito, ci stringiamo alla comunità ebraica con il nostro affetto e la nostra amicizia».

Il Messaggio per il 17 gennaio: ebrei e cristiani, identità unite

«È fondamentale continuare il dialogo fondato sulla comune radice santa, senza nascondere le ovvie differenze», si legge poi ancora nel testo del Messaggio per la giornata del 17 gennaio, che, mettendo al centro alcuni punti fermi del confronto, nota come «Gesù Cristo ci lega al popolo ebraico. L’identità cristiana profonda non può fare a meno del popolo ebraico, della sua storia e della sua spiritualità». Un approccio fondato nella visione proposta dalla dichiarazione conciliare Nostra Aetate. Poi l’auspicio per una sempre maggiore collaborazione, che coinvolga anche «l’altra voce della fede abramitica», i musulmani. «Ribadiamo e difendiamo il diritto degli ebrei ad avere uno Stato in cui poter vivere in sicurezza», dicono i vescovi, che aggiungono: «Ci riserviamo d’altronde la libertà e la possibilità di esercitare uno sguardo critico sulle scelte dei governi israeliani, come peraltro facciamo con i governi di altri Paesi e verso il nostro stesso governo». Poi la condanna di ogni terrorismo e la vicinanza «alle vittime del popolo ebraico e a quelle del popolo palestinese nella tragedia Gaza». «Auspichiamo una soluzione che consenta a entrambi, come anche agli altri gruppi presenti in quei territori, una convivenza pacifica», notano i vescovi.

I rabbini: no alla demonizzazione di Israele