Custodire la speranza: che Natale sarà a Gaza e in Cisgiordania

Quale Natale a Gaza e in Cisgiordania? Quale Natale per le popolazioni già stremate, soprattutto bambini e comunità vulnerabili? Il Festival francescano – alle soglie del “nostro” Natale – continua ad offrire un aggiornamento concreto, una fotografia di quella dura realtà attraverso la sensibilità, lo sguardo e la voce di chi resiste, di chi non perde la speranza e resta sul campo a sostenere e condividere la quotidianità di chi nella sofferenza, nonostante tutto, continua a sperare.