Perché la condanna di Jimmy Lai a Hong Kong è un messaggio contro la democrazia

Bbc, poco prima che iniziasse il suo calvario giudiziario. E sulla testa del "ribelle" Jimmy Lai si è abbattuta la scure della "giustizia" di Hong Kong. Colpevole, hanno sentenziato i giudici Alex Lee, Esther Toh e Susana D'Almada Remedios del tribunale di West Kowloon. Colpevole di collusione e di sedizione. Per il 78enne magnate dei media pro-democrazia, che ha già trascorso più di 1.800 giorni in un carcere di massima sicurezza gran parte dei quali in isolamento, la condanna in arrivo col nuovo anno potrebbe tradursi in una sentenza di ergastolo. In pratica, come hanno denunciato i suoi figli, una condanna a morte per l'attivista le cui condizioni di salute sarebbero precarie. Con il pugno di ferro si inabissa non solo l'esperienza umana e politica del magnate. Ma con lui, sprofonda l'intero movimento pro-democrazia, spezzato e spazzato via dalla Legge sulla sicurezza imposta alla città semi-autonoma nel 2020, dopo mesi di affollate (e talvolta violente) proteste. Non a caso, i membri del Partito Democratico, di fatto il principale partito di opposizione di Hong Kong sin dalla sua fondazione, hanno votato domenica per sciogliere il partito e avviarne la liquidazione . "Aver viaggiato per questi tre decenni, fianco a fianco con il popolo di Hong Kong, è stato il nostro più grande onore. In tutti questi anni, abbiamo sempre considerato il benessere di Hong Kong e della sua gente come il nostro obiettivo principale", ha dichiarato il presidente Lo Kin-hei. Una pietra tombale sull'attivismo democratico, una vittoria per la Cina. Sono nato ribelle", ha detto di sé in un'intervista rilasciata alla

«Siamo convinti che Lai sia stato la mente delle cospirazioni», hanno scritto i giudici di Hong Kong. Le prove sarebbero inoppugnabili, il piano di Lai trasparente: «il suo intento era quello di cercare la caduta del Partito comunista cinese». «Non c'è dubbio che Lai abbia nutrito risentimento e odio nei confronti della Repubblica popolare cinese per gran parte della sua età adulta, e questo è evidente nei suoi articoli - ha dichiarato alla corte la giudice Esther Toh -. È anche chiaro per noi che il primo imputato, fin dall'inizio, molto prima della legge sulla Sicurezza nazionale, ha riflettuto su quale leva gli Stati Uniti avrebbero potuto usare contro la Cina». L'Ufficio per gli Affari di Hong Kong e Macao ha fatto sapere di «sostenere fermamente» il governo cittadino nell'adempimento della sua «responsabilità di salvaguardare la sicurezza nazionale, nonché nella condanna legale dei "caporioni" di attività anti-cinesi volte a destabilizzare Hong Kong e a mettere in pericolo la sicurezza nazionale».