Il docufilm «Figli di Haiti» su avvenire.it

La «perla delle Antille». La definizione dei dominatori di Parigi di Haiti non ne descrive solo il passato di colonia più ricca di Francia. Violenza, guerra, miseria, una prodotto di due secoli di ingiustizie, rappresentano l’involucro esterno dell’isola. Chi, però, riesce ad oltrepassarlo, s’imbatte in una goccia di luce, intatta: la perla.

“Figli di Haiti” di Alessandro Galassi è capace di coglierla e raccontarla. Dopo decine di proiezioni ai festival in tutta Italia e presentazioni ad eventi il docufilm, parte della campagna omonima di “Avvenire” e Fondazione Avvenire, sarà disponibile liberamente sul sito avvenire.it fino alla fine del mese, quando si concluderà l’iniziativa.