. - ANSA

COMMENTA E CONDIVIDI













In piazza contro la violenza di genere che uccide una donna ogni tre giorni. Oggi al Circo Massimo a Roma si attendono circa 10 mila persone per la manifestazione organizzata dal movimento delle "Transfemminist3 ingovernabili", come loro stesse si definiscono, e "Non una di meno", in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere, a una settimana esatta dal ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin.«Grazie a Elena Cecchettin, ha trasformato lutto per sua sorella in una pratica politica», hanno detto le attiviste. Ma fa già discutere, tra i politici e non solo, il palco concesso anche alle parole delle donne palestinesi, iraniane, curde, con il "movimento fucsia" che chiederà la fine della guerra in Palestina. Una posizione che per molti rischia di sviare l'attenzione dal motivo principale della manifestazione. .

Un anticipo della giornata di mobilitazione c'è stata stamattina davanti alla sede Rai di viale Mazzini, con il blitz di una decina di militanti di Non una Di Meno. Le attiviste hanno dipinto sul marciapiede "Nostro il dolore vostro lo share", e uno striscione con scritto "vergogna", per protestare contro la "vittimizzazione secondaria" e "violenza mediatica" di cui accusano l'azienda. Le donne sono state fermate dalle forze dell'ordine e portate in commissariato. Ma già ieri sera a Roma al grido "Mai più zitte" decine di ragazze sono entrate nei vagoni della metropolitana di Roma indossando minigonne, shorts e bandane fucia. Il flash mob è stato organizzato delle studentesse di alcuni licei romani.



Le polemiche sulla piattaforma della manifestazione hanno portato le attiviste di Nundm a specificare: «Se accetteremmo le donne israeliane? La nostra piazza è aperta a tutte e a tutte quelli che lottano con noi contro il patriarcato e la violenza di genere. Siamo contro il genocidio di uno stato colonialista nei confronti di Gaza, dei palestinesi, non contro le donne israeliane. La piazza è aperta in modo apolitico e apartitico. Non ci saranno bandiere e nessun simbolo. Quella di domani sarà una piazza contro la violenza di genere e contro il patriarcato», hanno precisato.

Anche se senza bandiere, la politica ci sarà. La segretaria del Pd Elly Schlein arriva alle 15 da Perugia: «Il Pd ha sempre partecipato alla manifestazione di Non una di meno». E sulla guerra in Medio Oriente ribadisce che «il Pd ha una posizione chiara e senza ambiguità» e «non si fa tirare in polemiche di altri. Non utilizzerei in maniera strumentale qualcosa che può intaccare l'unità della battaglia contro la violenza di genere». «Condividiamo pienamente» la piattaforma della manifestazione a Roma, spiega Nicola Fratoianni di Sinistra italiana. «Saremo in tutte le piazze di Italia, io a Perugia. La lotta al patriarcato è decisiva per sconfiggere il femminicidio».

Ma c'è un fronte di politici che non scende i piazza perché critico sull'intoduzione nella piattaforma della manifestazione contro la guerra tra Israele e Palestina. A cominciare dal segretario della Lega, che pure solidarizza con la causa: «Combattere in ogni modo la violenza sulle donne è una battaglia universale che deve unire tutti, senza distinzioni», dichiara il vicepremier Matteo Salvini, rivendicando «la legge sul Codice Rosso, promossa dalla nostra Giulia Bongiorno». Poi aggiunge: «Purtroppo c'è chi, ancora una volta, utilizzerà le piazze di oggi mescolando temi che nulla c'entrano o, peggio, nascondendo l'orribile realtà che le donne vivono in troppi Paesi, a partire da regimi islamici come quello dell'Iran. È ancora vivo nei nostri cuori l'orrore del 7 ottobre, gli stupri delle donne israeliane ad opera dei tagliagole di Hamas». Polemico Carlo Calenda di Azione: «Anche la mia famiglia si preparava ad andare ad una manifestazione che credevano organizzata per ragioni diverse. Strumentalizzare così un grande moto spontaneo di solidarietà e vicinanza alla causa femminista, non è giusto e non è corretto». Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sarà invece in piazza.

La premier Giorgia Meloni, che rivendica «la legge sulla violenza votata da tutte le forze politiche» perché «ci sono terreni su cui la condivisione può fare la differenza», ribadisce: «Non ci fermeremo fin quando non si fermerà» la violenza contro le donne, «qualcosa di incompatibile con il nostro presente». Oggi non sarà in piazza, spiega, perché ha celebrato Giornata alla cerimonia a Roma ieri sera, con l'illuminazione della facciata di Palazzo Chigi.

Un sit femminista a Roma nei giorni scorsi - ANSA

La "marea fucsia contro la violenza patriarcale", sfilerà lungo Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto, per raggiungere piazza di Porta San Giovanni. «Se domani sono io, se domani non torno, sorella distruggi tutto» e «Se domani tocca a me voglio essere l'ultima» sono gli slogan dalla manifestazione. «Quest'anno le piazze saranno due una a Roma e una a Messina - dice Serena Fredda di Non una di meno Roma - e ci saranno sicuramente i centri antiviolenza femministi. Non raccogliamo le adesioni e invitiamo le grandi organizzazioni politiche e sindacali a non utilizzare la manifestazione come momento di visibilità, la manifestazione si dà nella forma della marea senza spezzoni e bandiere, un corpo collettivo che rifiuta la vittimizzazione e reclama un cambiamento radicale delle condizione che producono e legittimano la violenza».

Tra le associazioni che hanno aderito ci sono Donne in Rete contro la violenza, Casa internazionale delle donne e Differenza Donna, oltre agli studenti del Collettivo Cambiare Rotta e il Movimento Studenti Palestinesi in Italia dietro lo slogan «Finché le donne Palestinesi non saranno libere, nessuna sarà libera». «No al patriarcato, ai femminicidi e a tutte le pratiche di normalizzazione della violenza maschile», è lo slogan di Differenza Donna mentre «Quando esco voglio sentirmi libera, non coraggiosa» quello della Casa internazionale delle donne.